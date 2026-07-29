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李四川占明顯優勢！小草、中間選民都往這倒

年輕人偏愛蘇巧慧 40歲以上選民靠攏李四川

藍綠各擁區域優勢！板橋、三重成決勝關鍵

侯友宜施政滿意度高！直逼七成市民給肯定

2026新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市議會黨團今（29）日公布委託《TVBS》民調中心進行的最新民調結果。數據顯示，國民黨參選人李四川小幅度領先民進黨參選人蘇巧慧，雙方差距6.9個百分點，較上月民調再擴大0.7個百分點。此外，行政區交叉分析發現，雙方在板橋與三重新莊的差距都不到3個百分點，呈現五五波激烈拉鋸。根據最新民調，若由李四川對決蘇巧慧，43.7%的受訪者表態支持李四川，蘇巧慧則獲得36.8%支持，雙方相差6.9％；另有17.4%的民眾尚未決定支持對象，2.1%表示兩人都不支持。若與6月8日公布、同樣由《TVBS》執行的民調相比，李四川當時以39.2%領先蘇巧慧33.0%，差距為6.2個百分點。從兩份民調結果來看，李四川支持度持續成長，領先幅度也進一步擴大。除了支持度外，民調也針對「誰當選後較能真正落實政見」進行調查。結果顯示，34.2%的受訪者認為李四川較有能力兌現競選承諾，高於蘇巧慧的29.3%，雙方相差4.9個百分點；另有30.9%的民眾表示沒有意見或尚未決定。經交叉分析發現，李四川在民眾黨支持者與中間選民之間皆取得明顯優勢。民眾黨支持者中，有55%支持李四川，僅15.4%支持蘇巧慧；至於中間選民部分，23.5%認為李四川較能落實政見，蘇巧慧則為15.9%，李四川領先7.6個百分點。此外，年齡結構也成為此次新北市長選戰的重要分水嶺，蘇巧慧在年輕族群維持優勢，其中20至29歲支持度達47.4%，領先李四川的31.4%；30至39歲則以41.4%小幅領先李四川37.4%。不過，選民一旦跨過這年齡層，局勢隨即翻轉，李四川在40歲以上各年齡層支持度皆突破四成六，最高達52.7%，明顯領先蘇巧慧31.2%至36.4%，展現中高齡選民的強勁基本盤。從性別來看，李四川在男女選民間皆保持領先，其中男性支持度45.7%，高於蘇巧慧37.1%，差距達8.6個百分點；女性方面，李四川也以41.7%領先蘇巧慧36.6%，雖領先幅度縮小至5.1個百分點，但仍占上風。值得注意的是，若與6月8日同樣由《TVBS》進行的民調相比，李四川雖在39歲以下年輕族群遭蘇巧慧反超，但在女性選民的支持度則有所提升，李以41.7％領先蘇5.1個百分點，顯示雙方支持結構仍在持續變化。區域版圖方面，李四川在藍營優勢區依舊穩固，其中新店、深坑地區支持度高達59.7%，雙和地區也有54.6%；蘇巧慧則守住本命區土城、樹林，以45.7%領先李四川36.6%。至於板橋及三重新莊兩大票倉，雙方支持度差距都不到3個百分點，呈現五五波激戰態勢，也被視為左右2026新北市長選情的關鍵決勝區。民調同時調查現任新北市長侯友宜施政表現，結果顯示，有67.6%的受訪者表示滿意，其中14.8%表示「非常滿意」、52.8%表示「還算滿意」；另有13.2%表示不滿意，19.2%未表示意見，顯示侯友宜施政滿意度仍維持在六成以上。本次民調由國民黨新北市議會黨團委託《TVBS》民調中心執行，調查時間為2026年7月20日至7月23日晚間，訪問設籍新北市、年滿20歲以上民眾，共完成1,303份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點，並依新北市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度等加權處理。