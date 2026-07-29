我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中評委韋伯韜26日在全代會上提案「本黨如何論述統一議題」，建請黨中央應研議統一主張。對此，陸委會主委邱垂正今（29）日回應，統一的方案，在國內民衆的支持非常偏低，根據陸委會調查顯示，支持「立即統一」或「維持現狀未來統一」的民眾，支持度不到一成。邱垂正今日出席內政委員會，對於該議題，他表示，國民黨還沒有講得很清楚，目前以中共的敘事為主。陸委會對和平有理想，但是沒有幻想，和平還是要建立在自己的實力基礎上，有堅強的實力、決心和充分的準備，才能贏得最後的和平。邱垂正指出，陸委會還是會全力落實總統賴清德的「和平四大支柱行動方案」。但有關統一的方案，國內民衆的支持非常偏低，據陸委會的民意調查，「立即統一」或「維持現狀未來統一」支持度不到一成。此外，未來該主張整合出台的，依照《兩岸條例》第5條之3，要形成政治協議的門檻是非常高。有關國家主權定位的，以及自由民主憲政秩序的毀棄跟變更，不能作為政治議題的項目。邱垂正說，希望提案的人要了解台灣自己的制度、民意，以及相關未來兩岸可能政治議題協商。