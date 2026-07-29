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日本政府：台積電熊本廠暫無災損通報

台積電啟動緊急應變 全數員工完成疏散

半導體、車廠啟動安全檢查 部分工廠暫停運作

▲ 日本熊本AEON的永旺夢樂城地震後發生爆炸。(圖／路透社／達志影像）

熊本產業重鎮受震 供應鏈後續影響受關注

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度7，引發各界關注當地重要半導體產業是否受到衝擊。日本政府表示，截至目前為止，位於熊本縣菊陽町的台積電（TSMC）日本子公司JASM熊本廠尚未接獲災損通報；台積電也表示，地震發生後已依緊急應變程序疏散所有員工，並將員工安全列為最高優先事項。根據中央日報報導，日本內閣官房長官木原稔28日表示，截至目前，政府尚未接獲台積電熊本廠因地震受損的通報。這起地震發生於28日下午4時27分，震央位於熊本縣，規模7.1，震源深度約10公里。熊本縣部分地區測得最大震度7，而台積電熊本廠所在的菊陽町則觀測到震度5強，屬於足以讓多數人難以站穩、未固定家具可能傾倒的劇烈搖晃。台積電透過聲明表示，由於此次地震已達公司規定的避難標準，因此日本子公司JASM第一時間依照緊急應變程序，疏散廠區內外所有員工。經確認，全體員工均平安無恙，廠房建築物也已完成安全檢查，未發現重大受損，因此生產線正逐步恢復運作。至於正在興建中的第二座工廠，施工現場並未傳出災損，不過為確保施工安全，部分工程已暫時停工，待完成檢查後再恢復施工。台積電熊本第一廠於2024年正式投產，第二廠則規劃於2028年開始量產3奈米先進製程晶片，是台積電在日本的重要布局。除了台積電外，九州多家科技及汽車製造商也陸續啟動災後應變措施。彭博新聞報導，東京威力科創表示，熊本廠目前未發現建築物或設備出現重大損害，但為確認安全，29日將停工一天進行全面檢查。索尼半導體解決方案表示，位於菊陽町的工廠已完成員工疏散，目前持續確認建築物及設備狀況。本田位於熊本縣大津町的機車工廠則暫停生產至29日上午。公司表示，雖然無人受傷，但因地震導致消防灑水系統啟動，造成部分漏水及積水，因此需進一步確認設備安全後，再決定恢復生產時間。豐田汽車則考量地震對安全及物流的影響，28日晚間暫停福岡縣宮田、苅田及小倉工廠生產，並規劃於29日上午恢復運作。熊本縣近年已成為日本半導體產業重鎮，加上鄰近福岡縣聚集大量汽車與電子零組件工廠，此次強震也引發外界對供應鏈的關注。日本內閣府曾估算，2016年熊本地震造成工廠及基礎建設損失約2.4兆至4.6兆日圓，震後34天內區域生產損失達900億至1270億日圓，顯示大型地震對製造業可能帶來長時間影響。目前包括台積電在內，多數半導體及汽車工廠尚未傳出生產設備遭受重大損害，但隨著各企業持續進行設備檢查與災損評估，地震對九州產業鏈的實際衝擊仍有待進一步觀察。