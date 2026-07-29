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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在28日（台灣時間29日）主場迎戰西雅圖水手隊的比賽中，擔任先發第1棒、指定打擊。他在首局首打席便敲出下半季首發、本季第23號全壘打。這發特大號的「首打席全壘打」宣告他正式擺脫近期的打擊低潮，步步逼近傳奇球星鈴木一朗所保持的日本球員最多首打席全壘打紀錄，讓美國媒體與球評陷入瘋狂。大谷翔平在下半季初因左膝發炎影響，狀態一度低迷。然而在今日回到主場的首打席，面對水手隊先發右投卡斯提歐（Luis Castillo），在球數2好2壞的情況下，大谷鎖定一顆內角低角度滑球，一棒將球扛向中左外野觀眾席。這發全壘打擊球初速高達109.1英里（約175.6公里），飛行距離達432英尺（約131.6公尺），擊球仰角27度。這不僅是他在明星賽後、睽違10場比賽（45個打席）的首發全壘打，更是他本季第10支首打席全壘打，連續兩年首打席全壘打數突破雙位數。這發全壘打讓大谷翔平的大聯盟生涯「首打席全壘打」總數來到34支。目前日本球員在大聯盟的首打席全壘打紀錄，是由前水手隊傳奇球星鈴木一朗所保持的37支。大谷如今距離這項偉大紀錄僅剩3支的差距，隨時有機會在今年賽季寫下新猷。此外，大聯盟單季最多首打席全壘打的紀錄，是費城人隊舒瓦伯（Kyle Schwarber）在2024年締造的15支，大谷本季目前也僅差5支，同樣進入了射程範圍。大谷這發氣勢磅礴的全壘打，立刻引發美國和日本球評的熱烈迴響，伊東勤在轉播中大讚大谷的打擊技巧：「這是一次非常出色的打擊。面對偏內角的球，他沒有刻意猛拉，而是順勢將球帶向中外野方向，這點非常值得給予高度評價。飛行的距離也相當充足。」《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）針對大谷擺脫下半季初的低潮，迅速發文表示：「在經歷了明星賽後的慢熱開局，這是一個非常好的預兆。」《運動畫刊》記者坎拉斯（Noah Camras）： 同樣強調這發全壘打是「絕佳的兆頭」，認為這展現了大谷即將完全復活的手感。《Dodgers Nation》對這發怪力轟陷入狂熱，驚呼這是一發「飛了432英尺的完美特大號全壘打」，對大谷在場上的巨大存在感與破壞力讚嘆不已。