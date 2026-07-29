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永旺夢樂城爆炸威力驚人 衝擊波震壞道路車輛

警察廳公開內部搜救影像 商場成廢墟

酷暑下搶救受困者 災害派遣醫療團隊現場待命

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度達到7級，位於嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL）在地震後，突然發生大爆炸，原因疑是瓦斯外洩。已知至少造成2人死亡、1人心肺停止、5人受傷，仍有部分民眾下落不明。商場內部畫面也公開，爆炸過後變成廢墟。根據NHK報導，熊本縣嘉島町大型購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall 熊本）於地震後發生爆炸，今（29）日警方與消防單位持續在現場展開大規模搜救行動。地震發生後該購物中心隨即傳出爆炸，當局收到大量民眾受困通報。截至目前為止，救援人員已救出 8 人，其中 2 名 20 多歲女性不幸宣告死亡、1 人心肺停止、5 人受傷。嘉島町的消防單位表示，接獲消息指出建物內部至少仍有約 6 人被困。目前警察、自衛隊以及緊急消防援助隊已進入建築物內，全力搜救是否還有其他受困人員。隨著地震發生過了一夜，爆炸造成的嚴重破壞也隨之曝光，購物中心建築主體外牆大量脫落，內部鋼骨結構直接裸露在外。距離現場數十公尺外的道路上，護欄遭強烈衝擊嚴重扭曲，大量疑似外牆的白色碎片與瓦礫散落一地。道路上停著爆炸當時疑似正在行駛的卡車與轎車，車身側面皆有大面積嚴重凹陷。一位住在附近的 70 多歲女性居民驚魂未定地表示，「沒想到本來應該是災害時避難場所的設施，居然會變成這種慘狀。」警察廳於 29 日公開了現場搜救人員於當天上午 8 時 30 分進入內部調查時的畫面，影像顯示，建築內部破壞情況極為慘烈，柱子大量倒塌，原先的店面牆面崩壞，大量的碎片瓦礫散落整片地面。天花板大面積塌陷，大量鋼骨結構與電線垂掛在半空中。災害派遣醫療團隊已抵達現場，負責隨時為被救出的傷患進行緊急治療。從九州大學醫院急救中心派遣至現場的松永俊太郎醫師表示，他於 29 日凌晨 4 時抵達，目前在設於停車場的對策本部待命。現場停車場已聚集大量救護車與緊急車輛，各單位正全力配合應對。松永俊太郎表示，「目前獲得的情報顯示內部仍有約 6 人受困，搜救工作正持續進行。由於內部結構極不穩定、人員難以輕易進入，搜救人員已出動無人機與搜救犬進行搜索，但截至目前尚未發現新的傷患。現場氣溫持續上升，環境非常酷熱。」九州大學醫院補充說明，針對本次地震，九州各地已派遣超過 60 支災害派遣醫療團隊前往災區。除了支援 AEON 購物中心現場外，醫療隊也正協助將因受災而無法繼續營運的醫院患者轉移至其他地方。