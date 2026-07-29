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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在28日（台灣時間29日）主場迎戰西雅圖水手隊的比賽中，擔任先發「第1棒、指定打擊」，並在首局首打席轟出下半季首發、本季第23號全壘打。這顆極具紀念價值的全壘打球，幸運地被一名36歲的球迷撿到，他興奮地表示，這顆球是無價之寶，就算別人出價100萬美元也絕對不會賣。大谷翔平在面對水手隊右投卡斯提歐（Luis Castillo）時，在球數2好2壞的情況下，相中一顆內角滑球，將球高高擊出中左外野大牆。這發全壘打擊球初速高達109.1英里（約175.6公里），飛行距離達432英尺（約131.6公尺），連水手隊的中外野金手套名將「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）都早早放棄追球。這是大谷自12日對戰響尾蛇隊後，睽違10場比賽再度開轟，也是他本季第10支「首打席全壘打」。轉播單位《SportsNet LA》的主播更驚嘆指出一項不可思議的數據：「大谷本季擊出的23支全壘打中，有10支是首打席全壘打，比例高達約43%！」目前大谷生涯已累積34支首打席全壘打，距離前輩鈴木一朗保持的日本球員最多紀錄（37支）僅差3支。在左中外野觀眾席幸運撿到這顆全壘打球的，是現年36歲、在洛杉磯擔任IT企業主管的庫雷希。出生於巴基斯坦的他，當天是與公司同事一起參加活動進場看球，沒想到幸運女神竟降臨在自己身上。庫雷希還原了當時的驚險狀況：「我原本想徒手接球，但球先在前面彈了一下，彈起來的時候我幸運地抓住了它。」他興奮地表示，這是他人生中第一次撿到全壘打球，感覺簡直就像做夢一樣。在接到球的瞬間，周圍立刻有幾名球迷上前懇求，希望能出錢將球買下，但都被他果斷拒絕。庫雷希緊緊握著這顆紀念球說道：「我當然要自己留著！回憶比金錢重要太多了。這是一生一次的經歷，就算別人捧著100萬美元放在我面前，我也絕對不會放手。」身為大谷鐵粉的他也笑稱，如果能獲得大谷翔平的親筆簽名就太完美了，並期盼大谷未來能繼續轟出更多全壘打。