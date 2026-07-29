我是廣告 請繼續往下閱讀

知事返國遇強震 盧秀燕：他是救災專家

熊本縣知事木村敬昨天上午才拜會台中市長盧秀燕，返程途中得知家鄉發生強震。盧秀燕今（29）日表示，由於台積電赴熊本設廠，帶動不少台中供應鏈企業及人才前往當地發展，兩地關係密切。除了宣布捐出10萬美金協助賑災，她也透露木村敬是具有豐富經驗的救災專家，相信他及時返抵熊本，將有助於第一時間投入救災工作。日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，災情持續擴大，目前已造成10多人死亡、多人失聯，搜救工作仍進行中。盧秀燕今天在台中市議會受訪時，還原木村敬昨天行程指出，熊本是台積電在日本唯一設廠所在地，不少台中廠員工被派駐當地，吸引許多台中上下游供應鏈廠商赴熊本設立公司、工廠，兩地產業交流日益密切，也促成星宇航空開闢「台中－熊本」直飛航線。她表示，木村敬昨天上午拜會市府後，前往參訪日商供應鏈企業在台中的分公司。由於她需赴市議會備詢，中午由副市長鄭照新代表市府宴請訪團。沒想到木村敬搭機返國後約一小時，熊本即發生強震，由於熊本機場受損，班機改降落福岡機場。盧秀燕指出，木村敬在午宴時主動提及，熊本過去發生大地震時，曾收到台灣各界踴躍捐款，特別向台灣表達感謝；他也十分關心台灣921大地震後的重建情形。她表示，台灣與日本同樣位處地震帶，長期以來彼此關懷、互相支援，建立深厚情誼。盧秀燕也透露，木村敬過去原任職於日本中央政府，熊本曾遭逢重大地震時，中央特別派遣他擔任救災指揮官，因救災表現獲得高度肯定，獲執政黨提名參選熊本縣知事，當選至今約兩年。「相信他昨天及時趕回熊本，對當地救災工作一定會有很大的幫助。」她感謝星宇航空持續維持「台中－熊本」航線運作，有助於災害發生時的人員及物資運輸。她已指示台中市消防局完成待命整備，一旦熊本提出協助需求，台中搜救隊可隨時出動支援救災。盧秀燕並宣布，台中市政府比照今年6月馬紹爾火災作法，將捐助10萬美元協助熊本震災復原，希望為災區盡一份心力。她強調台中與熊本因半導體產業、城市交流情誼緊密相連，面對天災更應攜手互助，「台中永遠是熊本最堅實的盟友」，也衷心祈願災區民眾平安、災後重建順利。