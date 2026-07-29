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在喊出倒閣後，台北市長蔣萬安今（29）日點名，現在行政、立法陷入僵局，「高雄市長陳其邁是不錯的閣揆人選」，直言陳有很高施政滿意度，在毒油案中也願意為高雄市民發聲，以市民健康為優先。對此，民進黨秘書長徐國勇受訪時開嗆蔣萬安，不務正業、怠忽職守，「任命行政院長是總統職權，輪得到蔣萬安講話嗎？」民進黨上午召開「蕉傲台灣，信賴挺農業」記者會，包含民進黨秘書長徐國勇、立法委員暨嘉義縣長候選人蔡易餘、全國信賴之友會總會理事長劉國隆、台北市信賴之友會常務監事許正格、全國信賴之友會副理事長譚大倫、全國信賴之友會副理事長沈千慈、嘉義縣信賴之友會理事長林秋桂、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、香蕉農代表李甯潔。針對蔣萬安喊出倒閣、認為陳其邁是不錯閣揆人選等事，徐國勇受訪時開嗆，「這叫不務正業！」蔣萬安現職是台北市長，台北市政不好好做，虐童事件一再發生，寶林茶室有人因為中毒事件死亡，蔣有處理嗎？今天又有一個新聞出來，有學校男師事件，被監察院彈劾，再到內湖淹水事件，「汐止都沒淹水，這次竟然內湖淹了，原因就是怠忽職守，沒有把水溝清乾淨！沒有清淤！」徐國勇提到，蔣萬安要做的事情沒有做，卻講倒閣，「他是在向國民黨主席鄭麗文嗆聲嗎？是在向國民黨的立法院黨團嗆聲嗎？倒閣是他的工作嗎？是他的職權嗎？是國民黨立法院的職權，蔣萬安應該去叫國民黨立法院黨團放馬過來！國民黨立法院黨團聽到話趕快倒閣，第一個倒下來的是韓國瑜！所以蔣萬安是在跟韓國瑜嗆聲嗎？歡迎！」他也嗆聲，任命行政院長是總統職權，輪得到蔣萬安講話嗎？徐國勇說，中廣前董事長趙少康曾說，深偽議題，涉及國安要嚴格偵辦，蔣萬安卻稱「放馬過來，是我叫他做的」，不知道蔣的法律是怎麼讀的；徐認為，蔣的目標可能是鄭麗文、韓國瑜，把一些過錯推給台中市長盧秀燕？「我不客氣的講，蔣萬安，請你好好注意市政！」徐國勇批評，蔣萬安不務正業、沒有在做事，「蔣萬安是美國律師，在台灣沒有律師資格，所以在台灣法律可能不懂，才會講說『放馬過來』，但這是違反司法、犯罪行為！我替他感覺到悲哀，替律師界感覺到悲哀！」他呼籲，蔣萬安應該去跟鄭麗文好好商量、去跟國民黨立法院黨團好好商量、去跟韓國瑜好好商量，「要倒閣，就放馬過來！」