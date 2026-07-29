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▲王茉聿外型甜美個性活潑，在擔任護理師期間報名參加《星光》，獲得第9名。（圖／王茉聿IG@moyuwang0122）

▲「歐巴尚青」主唱張嚴之（右）婚內出軌鼓手陳曼青（中）。（圖／歐巴尚青IG@brosandblue）

本土創作團體「歐巴尚青」爆出不倫戀，已婚主唱張嚴之偷吃鼓手陳曼青，兩人還被爆在錄音室激戰，讓張嚴之妻子王茉聿大受打擊。而王茉聿本人是台語歌手，在出道前還曾於馬偕醫院擔任護理師，外型甜美的她有「最美護理師」的封號，在任職期間王茉聿抽空去報名第5屆《超級星光大道》，展現好歌喉，最終拿下第9名的好成績，成功出道。現年40歲的王茉聿比老公張嚴之更早出道，她2009年還在當護理師時，就以舊名「王璿」報名了第5屆《超級星光大道》，靠著翻唱蕭亞軒、温嵐、惠妮休斯頓的歌曲，一路晉級到第20集才被淘汰，排第9名。2011年時，王茉聿則擔任了蕭敬騰專輯《狂想曲》的合聲歌手，直到2015年簽約華納唱片，才推出首張個人EP《Miss Wang》，正式出道。之後王茉聿改名，還拍過電影《再說一次我願意》，以及台劇《極光風暴》、《最佳利益2－決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》。2023年開始，她更轉型當台語歌手，簽約時代創藝後，陸續發布了3張台語專輯，演藝事業發展順遂，怎料婚姻之路坎坷。王茉聿2023年5月閃婚嫁給張嚴之時，已經懷孕，但她仍鼓勵老公組團，發揮音樂才華，怎料老公因此以創作為由，閉關消失2個月，讓王茉聿心力交瘁。她生下小孩後，還一度罹患產後憂鬱症，後來靠吃中藥、運動調理身心，才慢慢康復。而王茉聿如今一邊當歌手，也沒放棄護理師工作，只是離開醫院轉當企業護理師。她表示歌手工作不穩定，還是需要一份底薪來維持夢想。看得出來她為家庭及事業都付出很大心力，怎料卻被老公背叛。據《壹蘋新聞網》報導，王茉聿目前已和張嚴之和解，沒有選擇離婚，但她要求陳曼青支付30萬元賠償金，並簽下切結書表示不會再犯。張嚴之也坦承錯誤，選擇回歸家庭，不過此事已經重創團體形象，歐巴尚青之後該怎麼走下去，恐成難題。