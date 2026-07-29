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《NOWNEWS今日新聞》昨獨家報導，台北市立動物園今（29）日舉行小貓熊亮相記者會，原本擬訪台的上海市政府訪團卻遭陸委會以「統戰」疑慮回絕。台北市長蔣萬安反應？「小動物交流對瀕危動物保育盡一份心力，跟統戰有什麼關係？」對此民進黨團書記長范雲表示，陸委會提醒中國任何舉動，背後幾乎都有統戰意味，作為民主國家，不管是市長或公民都必須要警覺。副幹事長陳培瑜籲蔣萬安別躲在小貓熊後面，站出來告訴大家到底有沒有看到統戰的目的。對於蔣萬安批評小貓熊跟統戰何干，范雲表示，任何小動物都非常的可愛，大家都很喜歡，特別是小朋友。那瀕危的動物，那當然大家都應該要來保育，但是台北能夠交流的城市應該是所有城市，特別是民主國家的城市。任何再可愛的小動物，那如果有潛在的交換條件的話，那當然就不歡迎，也必須要警覺。范雲表示，陸委會是一個重要的提醒，希望大家要看到中國的任何舉動，它背後幾乎都有統戰的意味，台灣作為民主國家，不管是市長或者是立委或者是一個公民，其實都必須要警覺。陳培瑜表示，任何動物、文化與議題交流本身到底有沒有統戰的意味，每個人會有不同的觀點，但是配合相關議題操作的人背後在想的，那才是最大的問題，所以就問蔣萬安為什麼要配合做這個動作？應該要出來說明。陳培瑜說，蔣萬安如何看待小貓熊？如何看待議題交流？如何看待城市交流？如何看待中國所有交流背後隱藏的統戰目的？這才是蔣萬安要跟市民跟國人說清楚的。