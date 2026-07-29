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百年強震週期逼近 南海海槽風險升高

▲熊本規模7.1強震，要提防「它不是主震，而是規模更大地震的前震」。（圖／美國地質調查所）

熊本7.1強震 不排除只是前震

日本九州熊本7月28日下午發生規模7.1極淺層強震，各地最大震度高達7級，對此，台灣大學地質系教授陳文山表示，這次地震位於菲律賓海板塊隱沒的南海海槽，其百年強震週期確實已經到達，後續是否帶來更大規模地震，要嚴加注意。陳文山分析，南海海槽隱沒帶歷史上的強震週期約為100年，上一次該區域發生大規模作動為1946年規模8.1的昭和南海地震，當時造成日本中部與九州等地嚴重死傷。根據過往歷史紀錄與經驗，南海海槽發生的地震最大規模可達8.5以上。陳文山也說明，這次規模7.1的熊本強震也要提防「它不是主震，而是規模更大地震的前震」，像是2011年311東日本大地震發生9.1主震前3天，就曾出現過規模7.1的前震，由於隱沒帶地震機制錯綜複雜，鄰近區域在未來數天內必須保持嚴密警戒，嚴防後續可能發生的強烈主震。至於地震是否影響台灣，陳文山評估，熊本位於隱沒帶北端，台灣花蓮則位於最南端，兩地地理距離相當遙遠，加上規模7.1釋放的能量相對有限，因此不會對台灣板塊運動造成影響，無須過度恐慌，但仍應保持防震警覺。