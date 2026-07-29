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▲ 這個月輪值國際救援的南市府消防局特搜隊也已在27日迅速完成整備待命，隨時可應中央調度赴災區馳援。（圖／南市府提供）

針對昨(28)日本熊本發生芮氏規模7.1的強烈地震，台南市長黃偉哲除了第一時間聯繫熊本縣政府、友誼市宇城地域(宇土市、宇城市、美里町)等表達慰問，深切祈願災區民眾平安、災害影響降至最低外，這個月輪值國際救援的市府消防局特搜隊也已在27日迅速完成整備待命，隨時可應中央調度赴災區馳援。黃偉哲表示，台南市與熊本縣關係緊密，除了台南市跟宇城地域在去(114)年因湯德章淵源而締盟外，東區、安南區也分別跟熊本縣的菊池市、甲佐町締盟交流，在各方面互動頻繁，時值熊本縣遭逢強震襲擊之際，也曾遭遇0206地震之苦的台南市民可以完全感同身受，因此特代表台南市民向所有受災居民致上最深切的慰問，期盼災後搜救與復原工作順利進行、熊本民眾早日恢復正常生活。黃偉哲指出，台南市曾歷經多次重大天然災害，在艱困時刻也獲得來自日本各方的關懷與支持，特別是去年台南遭逢丹娜絲颱風重創，此次地震災區所在的宇土市、菊池市更發起捐款協助台南重建，這顯示出城市之間建立的不只是交流合作，更是在困難時攜手同行的深厚情誼，而這正是城市交流最珍貴的價值所在，亦是「同舟共濟、患難見真情」的最佳展現，基於此，台南市消防局特搜隊已迅速完成整備，若災區有需要將隨時出動協助，展現台南守護國際友誼、善盡人道關懷的決心。台南市政府消防局表示，身為消防署國際人道救援輪值縣市，已第一時間啟動國際人道救援整備機制，全隊人員、搜救犬及各項救援裝備均已完成點檢，包括生命探測設備、破壞器材、通訊設備、醫療器材及後勤補給等均已就緒，以便日本提出國際支援需求時能迅速集結出發投入救援，並可展現台南市特搜隊平時扎實訓練及快速動員能力。