「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月29日至30日接力展開，今年總計超過80組亞太音樂人齊聚北流，並邀請到「三金歌王」盧廣仲驚喜助陣。首次受邀的他，以「JAM」的精神期許自己能在台上「JAM出一朵花」，更預告要配合主題準備限定歌單，盧廣仲透露：「會唱一些自己跟別人寫的歌，或許編曲可以多幾個Free Jam的小節 ，很應景！」
JJA音樂節今年規模更大 80組音樂人輪番演出
「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」一連兩天於北流園區重磅登場，以促進亞太音樂交流為主旨的音樂盛會今年規模更勝以往，將一口氣集結海內外超過80組音樂人輪番演出。繼先前公布的告五人、五月天瑪莎、楊乃文、范曉萱 & 100%樂團、鶴 The Crane、持修 以及韓國人氣樂團 HYUKOH、日本 City Pop 傳奇歌手大貫妙子 Taeko Onuki 等重量級卡司後，近日驚喜宣布盧廣仲也將現身助陣。
盧廣仲首度受邀登JJA 預告準備專屬歌單
首次受邀的盧廣仲，久聞JJA音樂節卡司陣容龐大，除了想要親臨現場一探究竟外，他更興奮笑說：「這次出席感覺很像以前在吉他社會跟其他社員亂彈吉他亂Jam， 只是JJA台下多了很多人！」他更預告要配合主題準備限定歌單，「會唱一些自己跟別人寫的歌，或許編曲可以多幾個Free Jam的小節 ，很應景。」得知名單上有許多圈內好友同場演出，盧廣仲也打算趁此機會偷潛到好友的場子「串門子」，表示有時間一定會去台下支持。
此外，同樣也是第一次受邀出席JJA音樂節的美秀集團，滿懷興奮表示：「能夠一口氣看到超過80組來自世界各地音樂團隊，其實光是受邀就覺得賺到。」已經摩拳擦掌備戰JJA音樂節的他們，許下「要讓全場跳起來」的目標，準備狂炸北流。而韓國樂團ADOY出道十年，已經五度來台開唱，去年甫結束Legacy TERA的專場，今年又將踏上JJA音樂節獻唱，團員們發揮吃貨本色，開心表示：「很高興能在夢想中的北流舞台表演！歡迎大家多多推薦我們南港周邊的美食。」
除了多組人氣歌手接力開唱，今年 JJA 也延續推出廣受好評的「跨夜特別企劃」，邀來日本 Hip-Hop 傳奇教父 DJ KRUSH 首度登上北流演出，並與華語樂壇嘻哈廠牌創辦人迪拉 Dela、阿夫 Suhf 組成的限定 DJ 雙人組，以及來自臺日的 DJ 同台共演，以多元節奏接力點燃夜晚能量，打造越夜越精彩的音樂體驗。
2026 TAIPEI MUSIC EXPO 臺北音樂博覽會 | JAM JAM ASIA 亞洲音樂節
時間｜𝟬𝟴.𝟮𝟵 (𝙎𝙖𝙩.) — 𝟬𝟴.𝟯𝟬 (𝙎𝙪𝙣.)
地點｜臺北流行音樂中心
購票方式｜ibon及全臺統一超商便利商店
票價資訊：
｜一般票種｜
雙日票｜NT$3,888（限同一人使用）
單日票（8/29 或 8/30）｜NT$2,188
｜「國泰世華銀行CUBE信用卡卡友獨家」優惠票種｜
CUBE信用卡卡友優惠雙日票｜NT$3,738（雙日票限同一人使用）
CUBE信用卡卡友優惠單日票（8/29 或 8/30）｜NT$2,038
｜優惠票種｜
學生雙日票｜NT$3,738（雙日票限同一人使用）
學生單日票（8/29 或 8/30）｜NT$2,038
愛心雙日票｜NT$1,930（雙日票限同一人使用）
愛心單日票（8/29 或 8/30）｜NT$1,090
敬老雙日票｜NT$1,930（雙日票限同一人使用）
敬老單日票（8/29 或 8/30）｜NT$1,090
跨夜DJ演出票｜NT$800
我是廣告 請繼續往下閱讀
「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」一連兩天於北流園區重磅登場，以促進亞太音樂交流為主旨的音樂盛會今年規模更勝以往，將一口氣集結海內外超過80組音樂人輪番演出。繼先前公布的告五人、五月天瑪莎、楊乃文、范曉萱 & 100%樂團、鶴 The Crane、持修 以及韓國人氣樂團 HYUKOH、日本 City Pop 傳奇歌手大貫妙子 Taeko Onuki 等重量級卡司後，近日驚喜宣布盧廣仲也將現身助陣。
首次受邀的盧廣仲，久聞JJA音樂節卡司陣容龐大，除了想要親臨現場一探究竟外，他更興奮笑說：「這次出席感覺很像以前在吉他社會跟其他社員亂彈吉他亂Jam， 只是JJA台下多了很多人！」他更預告要配合主題準備限定歌單，「會唱一些自己跟別人寫的歌，或許編曲可以多幾個Free Jam的小節 ，很應景。」得知名單上有許多圈內好友同場演出，盧廣仲也打算趁此機會偷潛到好友的場子「串門子」，表示有時間一定會去台下支持。
此外，同樣也是第一次受邀出席JJA音樂節的美秀集團，滿懷興奮表示：「能夠一口氣看到超過80組來自世界各地音樂團隊，其實光是受邀就覺得賺到。」已經摩拳擦掌備戰JJA音樂節的他們，許下「要讓全場跳起來」的目標，準備狂炸北流。而韓國樂團ADOY出道十年，已經五度來台開唱，去年甫結束Legacy TERA的專場，今年又將踏上JJA音樂節獻唱，團員們發揮吃貨本色，開心表示：「很高興能在夢想中的北流舞台表演！歡迎大家多多推薦我們南港周邊的美食。」
除了多組人氣歌手接力開唱，今年 JJA 也延續推出廣受好評的「跨夜特別企劃」，邀來日本 Hip-Hop 傳奇教父 DJ KRUSH 首度登上北流演出，並與華語樂壇嘻哈廠牌創辦人迪拉 Dela、阿夫 Suhf 組成的限定 DJ 雙人組，以及來自臺日的 DJ 同台共演，以多元節奏接力點燃夜晚能量，打造越夜越精彩的音樂體驗。
2026 TAIPEI MUSIC EXPO 臺北音樂博覽會 | JAM JAM ASIA 亞洲音樂節
時間｜𝟬𝟴.𝟮𝟵 (𝙎𝙖𝙩.) — 𝟬𝟴.𝟯𝟬 (𝙎𝙪𝙣.)
地點｜臺北流行音樂中心
購票方式｜ibon及全臺統一超商便利商店
票價資訊：
- 一般購票
｜一般票種｜
雙日票｜NT$3,888（限同一人使用）
單日票（8/29 或 8/30）｜NT$2,188
｜「國泰世華銀行CUBE信用卡卡友獨家」優惠票種｜
CUBE信用卡卡友優惠雙日票｜NT$3,738（雙日票限同一人使用）
CUBE信用卡卡友優惠單日票（8/29 或 8/30）｜NT$2,038
｜優惠票種｜
學生雙日票｜NT$3,738（雙日票限同一人使用）
學生單日票（8/29 或 8/30）｜NT$2,038
愛心雙日票｜NT$1,930（雙日票限同一人使用）
愛心單日票（8/29 或 8/30）｜NT$1,090
敬老雙日票｜NT$1,930（雙日票限同一人使用）
敬老單日票（8/29 或 8/30）｜NT$1,090
- 特別企劃（限量販售，售完為止；未滿18歲及未攜帶身分證明文件者不得入場）
跨夜DJ演出票｜NT$800