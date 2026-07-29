我是廣告 請繼續往下閱讀

被蔣萬安點名接閣揆 陳其邁反擊：市長任期會做好做滿

頻被蔣萬安拿來說嘴 陳其邁：忙做政治處理、食安誰管？

台北市長蔣萬安近期再談倒閣，更點名高雄市長陳其邁「很適合當閣揆」。對此，陳其邁今（29）日回應，「每個人把自己的工作做好較實在，台北市長也應如此」，他已承諾市民將高雄市政、建設及招商「做好做滿至任期最後一天」；當前最重要的是中央與地方合作處理食安問題，釐清查廠、查驗、政策規劃及協調等權責，推動修法與制度改革，而非以倒閣等政治手段處理，否則只會讓真正的食安工作遭到忽視。針對蔣萬安今早在一場專訪中點名陳其邁把關食安、堅守市民健康，更直言「相當佩服他」、「適合接閣揆」，陳其邁今受訪回應指出，正如新北市長侯友宜也有說的，每個人都要把工作做好較實在。陳其邁說，市長目前最重要的工作，就是把食安工作做好，替市民把關，「高雄市長是如此，台北市長也應該是如此」。他對市民有所承諾，必須把高雄市的工作、建設以及招商等工作做好，做好做滿到任期最後一天。至於被問到是否覺得蔣萬安拿他來轉移食安議題？陳其邁說，每個人都要把工作做好。市長的工作就是顧好食安，地方政府應該負責查廠、查驗；中央則負責政策規劃、制定及協調。中央地方合作，才能把工作做好。陳其邁更直言，如果大家都做政治處理，無論是倒閣或其他政治處理，請問食安工作誰管？這才是中央、地方、朝野都必須共同關心的。大家不處理修法、不提出制度改革，反而做政治處理，這並不是人民所樂意見到的。