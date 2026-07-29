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中聯油脂事件凸顯食安把關漏洞，台中市議員吳佩芸今(29)日議會質詢指出，市府雖已表態將「廠商自主檢驗」收回由政府把關，但若不解決基層稽查人力吃緊、預算及設備匱乏等根本問題，所謂的「落實源頭稽查」恐淪為空談。她強烈呼籲，市府正視資源缺口，避免食安事件重演。吳佩芸指出，市長盧秀燕雖表態支持修訂「食品安全衛生管理法」，將食用油等民生基礎食品交由中央與地方加強檢驗；然而，未來衛生局前往查驗最上游工廠時，若僅能檢驗廠商提供的「樣本」而非實際生產原料，檢驗結果的可信度將大打折扣。她要求衛生局應積極與衛福部協調，建立具代表性的實質抽樣與封樣查驗制度。吳佩芸進一步點出，基層人力與資源匱乏的現況。她表示，目前食藥處僅有42名專責稽查員，每年卻需負擔全市逾8.8萬件後市場稽查案，平均每人年均須處理約2,100件，形同全年無休、每日須處理5件以上，工作量極度吃緊。若未來需擴大油廠的生產稽查，現有的預算以及檢驗設備（例如針對苯駢芘BaP等污染物的檢驗能力）是否足以支應？繁重的業務更可能加劇食安人才流失。對此，衛生局長曾梓展說，目前42名稽查人力的業務量能確實吃緊。市長盧秀燕則引述衛福部調查報告補充，此次事件問題核心在於材料與製程管理，若中央能在此兩階段加強控管，將能大幅降低食安風險。吳佩芸強調，在人力與預算雙雙吃緊的情況下，市府必須積極研擬對策、補足資源缺口，並設法留住專業人才，才能真正將政府加強食安把關的政策落實，給市民一個安心的飲食環境。