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熊本強震後火速捐1000萬日圓 援助災民重建家園

曾援助2016熊本地震、台灣地震 長年投入公益

再捐10萬歐元 援助法、西野火災區

「互相幫助沒有國界」 盼善意持續擴散

日本熊本縣28日發生規模7.1強震、最大震度7，造成重大傷亡及災情。日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI在地震發生後第一時間宣布，將透過自己創立的非營利公益組織，捐贈1000萬日圓（約新台幣200萬元）給日本紅十字會，作為熊本災區救援及重建經費，希望協助受災民眾度過難關。綜合TBS NEWS等日媒報導，YOSHIKI 29日透過官方聲明表示，透過自己創立的美國非營利公益組織「YOSHIKI Foundation America」捐贈的1000萬日圓，將透過日本紅十字會，用於熊本縣受災民眾的緊急救援及災後復原工作。他在聲明中表示，雖然自己多年來以美國洛杉磯為據點發展音樂事業，但日本始終是他的故鄉。YOSHIKI說：「看到新聞得知熊本發生強震，許多人正度過充滿不安的時刻，我感到十分心痛。向所有受災民眾，以及焦急等待親友平安消息的人，獻上最誠摯的慰問。」他也提醒，由於餘震仍持續發生，希望災區民眾務必將自身安全擺在第一位。事實上，這並非YOSHIKI首次援助熊本。2016年熊本地震發生時，他同樣透過日本紅十字會捐出1000萬日圓協助災區重建。近年發生的能登半島地震，他也累計捐出5000萬日圓投入災後援助。除了日本之外，YOSHIKI過去也曾向台灣地震災區捐贈1000萬日圓；2025年美國洛杉磯發生大規模山林野火時，更向7個救援團體捐出總額50萬美元（依當時匯率約7800萬日圓），長期持續投入國內外各項賑災工作。除了熊本震災，YOSHIKI也宣布將捐出總計10萬歐元，其中法國紅十字會與西班牙紅十字會各獲5萬歐元，用於支援兩國持續延燒的山林野火災情。相關善款將投入緊急避難所設置、簡易床位、飲用水供應、生活物資發放、緊急醫療，以及支援消防與第一線救援人員等工作。YOSHIKI表示，法國對自己而言有如「第二個故鄉」，看到許多人失去家園、被迫撤離，以及救災人員日夜奔波，都令他十分心痛。談到同時援助熊本、法國與西班牙，YOSHIKI表示，他始終相信「互相幫助的心沒有國界」。他說，希望這次的捐款能夠讓更多受災民眾盡快獲得所需援助，也期待藉此拋磚引玉，讓更多人加入賑災行列。YOSHIKI最後也向災民喊話：「希望大家知道，你們絕不是孤單一人。」據了解，YOSHIKI表示，未來仍將持續關注熊本地震及法國、西班牙野火災情發展，並視災區需求提供後續協助。