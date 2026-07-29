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▲「日本熊本7.1強震救援」緊急募款活動，可透過OPENPOINT APP線上捐款或門市ibon便利生活站捐款。（圖／7-11提供）

R Japan投入日本熊本災區第一階段震災救援， 專款專用於緊急生活物資發放、避難安置、弱勢家庭生活支持、 兒童關懷等工作。日本與台灣長期在重大災害中相互扶持、 彼此援助。



捐款操作步驟



全家APP捐款：



「全家」APP首頁 → 選擇「我的公益」icon → 點選「捐$做公益」→ 點選基督教芥菜種會「0728日本熊本7.1強震救援」募款專案進行捐款。



門市全家FamiPort捐款：



FamiPort多媒體機首頁 → 選擇「服務寄件／公益」→ 點擊「愛心公益」→ 點選「關懷貧窮與飢餓」→ 點選「基督教芥菜種會」→ 填寫捐款金額，並勾選捐款收據 → 列印繳費單，至櫃檯完成繳款。



▲「全家」攜手基督教芥菜種會啟動「0728熊本震災緊急救援行動」募款，邀請民眾透過全家APP及全台店舖FamiPort捐款送暖日本災區。（圖／全家提供） 萊爾富熊本震災緊急募款



萊爾富全台1800家門市皆提供便利捐款服務，民眾只需透過Life-ET機台完成操作、列印繳費單，再至櫃台繳費即可完成捐款。



每一筆善款都將透過基督教芥菜種會投入日本熊本震災救援，協助提供緊急民生物資、避難安置、熱食供應、心理關懷及弱勢族群照顧等服務，讓援助能即時送達災區，陪伴受災家庭度過艱困時刻。



全支付「捐款專區」上線 點數也可捐



全支付推出「捐款專區」並上架「日本熊本 7.1 強震救援」專案。



用戶只需從全支付 App 或 PX Pay App 的「錢包專區」並點選「捐款專區」，即可透過便利的數位支付與彈性的點數折抵機制傳遞愛心。



用戶可直接使用「全點」或「國泰世華信用卡(小樹點)」進行 100% 捐款折抵，若持有全聯福利點，亦能以10福利點換1全點運用。



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日本熊本地區7月28日發生規模7.1強震，多處建築物倒塌、道路受損及大規模停電，全家、7-11攜手公益組織，啟動震災緊急募款，全台門市、手機都能輕鬆捐。全家、7-11愛心捐款流程、方法一文秒看懂。7-11把愛找回來公益募款平台攜手基督教芥菜種會啟動「日本熊本7.1強震救援」緊急募款活動，透過門市ibon便利生活站和OPENPOINT APP線上捐款，於7月29日上午11點起至8月31日23點59分止啟動為期34天捐款活動。於手機開啟OPENPOINT APP進入主畫面→首頁下方點選【服務】→【愛心公益】→【線上捐款】→【基督教芥菜種會】→【日本熊本7.1強震救援】勸募專案ibon便利生活站：ibon便利生活站首頁點選【儲值繳費】→【慈善捐款】→【貧窮飢餓】類別→基督教芥菜種會全家APP會員捐款及全台店舖FamiPort捐款響應，期間募得之款項將由基督教芥菜種會統籌，並透過長期合作夥伴AA