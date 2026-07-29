我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣28日下午發生強震、最大震度達到7級，搖晃程度劇烈導致大量災情。熊本縣八代市山區發生山崩，就連鄰近熊本的長崎縣島原山區也有大規模土石崩落情形。根據NHK報導，陸上自衛隊西部方面隊於 29 日上午 6 時前拍下的空拍畫面顯示，熊本縣八代市山區發生斜面崩塌，大量褐色土石湧入道路。現場可確認有一輛汽車困在土石崩塌處。此外，附近山區有大範圍土石滑坡，道路護欄也因土石坍塌崩落導致損毀。另一方面，九州高速公路亦受災嚴重，南北雙向車道均出現嚴重隆起扭曲與龜裂現象。這場地震不只有熊本山區出現山崩，根據每日新聞報導，長崎縣警方表示，28 日下午 4 時 50 分左右，位於長崎縣島原市西側的眉山冒出大量沙塵，並被當時在市區內的島原警署人員目擊，研判為部分山坡發生崩落。目擊砂塵的當地居民表示，「在感受到強烈搖晃過後不久，山的那邊就冒起了砂塵，還聽到遠處傳來像打雷一樣的聲音。」日本陸上自衛隊西部方面隊則表示，地震發生後已立即展開空中救援，已成功陸續將傷者移交給急救醫療機構。自衛隊正全力以赴，在危急情況下挽救生命。