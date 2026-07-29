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四邊微曲面設計

▲為慶祝iPhone問世20週年，傳聞明年新機有望導入四邊曲面螢幕、螢幕下Face ID，甚至取消傳統實體按鍵，可能迎來近年最大變革。（圖／官方提供）

動態島可能退場，Face ID、鏡頭藏進螢幕

電源鍵、音量鍵全消失，改用震動模擬手感

螢幕更薄、更亮

蘋果預計於今年秋季推出iPhone 18 Pro系列，不過，正打算換新手機的果粉可能又要陷入選擇困難，最新消息指出，蘋果真正的大改款可能要等到2027年，為慶祝iPhone問世20週年，新機有望導入四邊曲面螢幕、螢幕下Face ID，甚至取消傳統實體按鍵，傳聞可能迎來近年最大變革。綜合《彭博》記者Mark Gurman及供應鏈相關消息，蘋果正在規劃一款以玻璃為核心、邊緣帶有弧度的新iPhone，讓正面螢幕、側邊框及玻璃背蓋在視覺上更加連貫，感覺和過去Android曾經流行過的曲面螢幕相似，但據傳可能採用上下左右四邊深度一致的微曲面面板，螢幕弧度預計較為平緩，藉此縮小邊框存在感，同時降低畫面變形或誤觸問題。為了實現真正的全螢幕外觀，爆料指出，蘋果正在測試螢幕下Face ID及螢幕下前置鏡頭，希望將感測器與相機藏到面板下方，讓螢幕正面不再出現瀏海、挖孔或膠囊狀開口。不過，分析師Ross Young認為，可能無法在2027年完全成熟，屆時新機仍可能再縮小動態島。消息指出，蘋果重新啟動代號「Project Bongo」的固態按鍵計畫，準備以觸覺回饋按鍵，取代目前的側邊電源鍵、音量鍵、動作按鈕及相機控制鍵。所謂固態按鍵是透過感測器偵測按壓力道，再以局部震動模擬按鍵被壓下的觸感，運作概念類似MacBook觸控板。按鍵也能直接融入曲面邊框，讓機身看起來沒有明顯接縫，同時減少機械磨損，並有望改善防水、防塵能力。20週年iPhone的OLED面板也傳出將大幅升級，蘋果可能採用三星顯示器的COE技術，移除傳統OLED面板上的偏光片，直接將彩色濾光層整合到封裝結構中，讓整體面板變得更薄、透光率更高，並有助提升亮度及降低耗電。