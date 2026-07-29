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洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平全球唯一「神卡」還沒被抽出，價值已先衝上1000萬美元，約新台幣3.24億元。Topps為紀念大谷連續兩年奪下國聯MVP，推出限量1張的Back-to-Back Gold Logoman親筆簽名卡，公開收購價短短數小時從590萬美元、650萬美元一路飆升，引爆收藏市場搶卡大戰。這張卡被隨機放進「2026 Topps Chrome Baseball」卡包，目前仍未現身。Topps官方公開的設計顯示，卡面放入大谷2024、2025年MVP球季實戰球衣上的兩枚金色MLB標誌布章，並同時附上英文及漢字親筆簽名，雙布章、雙簽名加上全球唯一規格，讓收藏價值直接拉到最高等級。《The Athletic》記者霍德（Larry Holder）報導，最初有收藏公司開出超過590萬美元收購價，隨後高端球員卡投資公司Secure Collectibles加碼至650萬美元，香港收藏機構Grade 10再將懸賞金提高至1000萬美元。由於卡片尚未被抽出，這些金額屬於提前公開的收購承諾，也代表無論這張兌換卡最後出現在卡店、網路拆卡直播，甚至一般零售通路，只要有人抽中，就可能立刻成為收藏市場最受矚目的持有人。大谷版本最特殊之處，在於同時紀念兩個MVP球季。一般Gold Logoman卡只放入單一球季的金色布章，Back-to-Back版本則必須球員連續兩年獲獎才會推出，因此卡面能同時出現兩枚不同年份的實戰布章。除此之外，大谷還分別留下英文及漢字簽名，使卡片同時具備實戰紀念物、親筆簽名、限量1張及歷史成就等收藏條件。Topps也為連霸美聯MVP的賈吉（Aaron Judge），以及連續拿下美聯賽揚獎的史庫柏（Tarik Skubal）製作相同系列，但大谷版本目前收到的公開報價最高。目前公開成交價最高的運動球員卡，是喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）的2007-08 Upper Deck Exquisite雙人Logoman簽名卡，2025年以1293.2萬美元成交。大谷先前的單季Gold Logoman簽名卡曾以300萬美元售出，創下當時個人球員卡紀錄。如今這張雙MVP版本尚未開封，收購價就已來到1000萬美元；若最終真的依此價格交易，將直接躋身史上最昂貴運動球員卡行列，也可能成為棒球卡市場的新指標。