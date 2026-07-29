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國民黨青年部前主任、製作「萊爾校長」影片的小編韋淳祐近日新作「油不得你」影片，因使用深偽技術模仿總統賴清德聲音，被警方登門關切，台北市長蔣萬安則聲援，嗆聲「有事衝著我來！不要針對小編查水表！」對此，民進黨秘書長徐國勇今（29）日直言，蔣萬安是美國律師，在台灣沒有律師資格，可能不懂台灣法律，但這是違反司法、犯罪行為，「我替他感覺到悲哀」；他也諷刺，蔣萬安應該讀好刑事訴訟法，「蔣萬安改了姓就忘了很多事情嗎？不要忘記法律了」。民進黨上午召開「蕉傲台灣，信賴挺農業」記者會，包含民進黨秘書長徐國勇、立法委員暨嘉義縣長候選人蔡易餘、全國信賴之友會總會理事長劉國隆、台北市信賴之友會常務監事許正格、全國信賴之友會副理事長譚大倫、全國信賴之友會副理事長沈千慈、嘉義縣信賴之友會理事長林秋桂、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、香蕉農代表李甯潔。針對深偽議題引起政黨之間攻防，徐國勇受訪時表示，中廣前董事長趙少康曾說，深偽議題，涉及國安要嚴格偵辦，蔣萬安卻稱「偽造總統的聲音等，是我叫他做的」，不知道蔣的法律是怎麼讀的。「我不客氣的講，蔣萬安，請你好好注意市政！」徐國勇批評，蔣萬安不務正業、沒有在做事，「蔣萬安是美國律師，在台灣沒有律師資格，所以可能不懂台灣法律，但這是違反司法、犯罪行為！我替他感覺到悲哀，替律師界感覺到悲哀！」媒體詢問，針對深偽議題，蔣萬安直接公開說，民進黨議員要求警察偵辦，質疑民進黨指揮辦案？徐國勇反問，要求警察辦案叫做指揮辦案嗎？「一名民意代表發現，有人有違法行為，這叫做指揮警察嗎？蔣萬安去把刑事訴訟法讀好一點，我相信台灣整部刑事訴訟法，蔣萬安沒有讀好，因為律師資格是在美國拿的」。徐國勇指出，刑事訴訟法規定，任何人知有犯罪行為，都可以告發，所以民意代表告發有什麼不對？「刑事訴訟法這一條你沒有讀到嗎？還要我教你嗎？我可以當他老師了」。徐國勇強調，民意代表去告發是正常、合乎法律、憲法、刑事訴訟法規定，沒有指揮警察偵辦的問題，誰都可以告發，「奇怪！蔣萬安怎麼會不知道任何人知有犯罪行為都可以告發？還質疑是民意代表指揮警察，笑話一通」；他也諷刺，蔣萬安改了姓就忘了很多事情嗎？「不要把法律給忘記了」。由於該案正在偵辦中，在野黨質疑此舉有政治迫害的疑慮，徐國勇說，台灣已經邁向民主、自由、人權的國家，不要犯了罪，在偵辦的時，就說是政治迫害，「政治迫害就是最爛，也是最便宜、最沒有意義的辯詞！」