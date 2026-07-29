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▲曾敬驊（左）被認出後親切地和民眾合影。（圖／網友Kimber授權提供）

男神曾敬驊投身影壇7年，交出國片《返校》、《刻在你心底的名字》與影集《不良執念清除師》等代表作，今年下半年有和日本影后岸井雪乃主演的新片《鼠一般的你》將上映，近日有網友在台東機場巧遇剛結束旅遊行程的曾敬驊，透露對方接完電話後主動問她「剛剛沒拍到照還要拍嗎」，讓原PO大呼：「真的會被這種細節圈粉！」素顏照則被大讚「帥的不費力」。曾敬驊日前和好友朱軒洋赴蘭嶼度假，一名網友「Kimber」在社群平台發文，透露在台東機場遇到一位穿寫著蘭嶼英文字背心的帥哥，心想是哪一間的小幫手那麼帥，結果竟然是曾敬驊本人，形容男神一個人沒有任何偽裝。網友表示，認出曾敬驊後，自己小小聲地跑過去詢問「我有認錯人嗎？可以跟你拍照嗎？」曾敬驊立刻應允，還跟他們抬槓聊天，態度非常親切、完全沒有架子，中途曾敬驊接了一通電話，原PO和友人識相地默默離開，「結果他講完電話後，還回頭問我朋友剛剛沒拍到要拍嗎？真的會被這種細節圈粉！」貼文發布後，吸引超過萬人按讚、累計19萬瀏覽次數，其他網友表示：「炫耀文無誤，此風不可長，但發文有曾敬驊可以原諒」、「人真好耶，有鬍渣渣也願意與你們拍照」、「真是太貼心、細心的好男孩」、「妳拯救世界了吧」、「眼神好清澈！帥的不費力」、「他好像不只去過一次蘭嶼，有幸瞄過本人，很陽光大男孩帥！」