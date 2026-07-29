暑假歡樂不停歇！新北市政府文化局將於8月1日至8月23日連續4個週末，每個禮拜六、日在新北市美術館戶外園區推出「FUN藝夏 戶外劇場」，結合街頭藝術巡演、Recircus移動綠劇場、永續市集、馬戲高空、雜耍體驗及DIY手作等多元內容，邀請大小朋友走進美術館，在藝術、表演與遊戲中共享歡樂的夏日時光。
8月1日至2日首先登場的是「街頭藝術巡演」，以「遊走劇場」概念串聯新美館園區空間，下午4點半起由多組街頭藝術家帶來移動式巡演及定點演出，引領民眾漫遊美術館園區，感受充滿驚喜的藝術演出。同時推出「FUN藝夏市集」，集結文創設計、手作品牌及生活選物，讓藝術創作與日常生活相遇，打造兼具藝文氛圍與生活美學的夏日市集。
新北市文化局表示，「FUN藝夏 戶外劇場」以戶外公共空間為舞台，自8月1日至23日規劃四個週末不同的主題活動，透過多元表演藝術與互動體驗，打造兼具藝術與休閒的夏日文化場域，讓大小朋友在暑假期間，輕鬆愉快的氛圍中親近藝術，也體驗新美館戶外園區豐富的空間魅力。
除了戶外劇場活動外，新美館B1探索基地現正展出〈發生什麼事？〉，展覽由6組創作者透過表演、拼布、繪畫、攝影、聲音、影像與裝置等多元形式，邀請觀眾一起從生活出發；1樓新美聚場〈新美花嘿噴？〉，則讓大小朋友進入一場多重感官的沉浸式體驗。邀請民眾走進新北市美術館欣賞展覽、體驗馬戲魅力、漫遊市集，在歡笑與創意中，共度最精彩的FUN藝夏。更多活動資訊請至新北市文化局網站（http://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。
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新北市文化局表示，「FUN藝夏 戶外劇場」以戶外公共空間為舞台，自8月1日至23日規劃四個週末不同的主題活動，透過多元表演藝術與互動體驗，打造兼具藝術與休閒的夏日文化場域，讓大小朋友在暑假期間，輕鬆愉快的氛圍中親近藝術，也體驗新美館戶外園區豐富的空間魅力。
除了戶外劇場活動外，新美館B1探索基地現正展出〈發生什麼事？〉，展覽由6組創作者透過表演、拼布、繪畫、攝影、聲音、影像與裝置等多元形式，邀請觀眾一起從生活出發；1樓新美聚場〈新美花嘿噴？〉，則讓大小朋友進入一場多重感官的沉浸式體驗。邀請民眾走進新北市美術館欣賞展覽、體驗馬戲魅力、漫遊市集，在歡笑與創意中，共度最精彩的FUN藝夏。更多活動資訊請至新北市文化局網站（http://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。