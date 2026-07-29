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《東京地震8.0》

《日本沉沒2020》

《鈴芽之旅》

日本熊本昨（28）日發生規模6.8強震，震央熊本受到重創，根據日本電視台畫面，地震發生當下許多工作人員迅速趴下、護住頭部、穩住，並且躲到桌子底下，可以看出日本對於地震的防災意識相當高。其實日本曾推出許多地震災難動畫，讓民眾在觀影期間，也能學習到避難知識，《NOWNEWS》一次盤點包括《東京地震8.0》、《日本沉沒2020》、《鈴芽之旅》3大經典動畫。動畫《東京地震8.0》於2009年7月在日本播出，故事描述日本東京發生規模8.0地震，主角小野澤未來是一名國中一年級的學生，她在暑假期間和8歲的弟弟一起到御台場參觀機器人展覽，這時卻突然發生規模8.0的大地震，會場、周邊建築瞬間倒塌，未來必須帶著弟弟返回家中尋找父母。這部作品透過主角們的互動，將經歷過地震災難的人們，心中痛苦的感受、想法融入作品，並且兼顧正面教育意義，喚起大眾對於地震災害的防災意識。本部作品曾獲選為2009年第十三屆日本新媒體動漫藝術節動畫部門優秀獎。《日本沉沒》原本是1973年出版的日本科幻小說，由小松左京著作，曾被翻拍為電視劇、電影，也被改編為漫畫、廣播劇、動畫等。《日本沉沒2020》根據1973年的小說進行大幅度改編，以《日本沉沒》為背景舞台，描述大地震重創日本列島，為求生存，一家人在逐漸沉沒的大地上長途跋涉，途中遭遇各種考驗決心的困境，為了生存而努力奮鬥的故事。《鈴芽之旅》由知名導演、編劇新海誠製作，是新海誠繼《你的名字》、《天氣之子》後，第三部和災難有關的電影，3部作品合稱為新海誠的「災難三部曲」。故事描述少女岩戶鈴芽、與以關閉災難之門為使命的「關門師」宗像草太，為了關閉災難之門，展開一連串的冒險旅程。動畫電影中融入東日本大震災事件，把在東日本埋藏的斷層以「蚯蚓」隱喻，蚯蚓是在日本列島之下蠢動的巨大力量，沒有目的和意志，只要累積了足夠的「扭曲」，就會直接現身撼動大地，要是沒有用「要石」鎮住「後門」，蚯蚓就會再次現身，主角們必須防止「蚯蚓」從「後門」竄出引發災難。