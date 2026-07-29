遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷：經典版》今（29）日上午11：30正式開服！老玩家們可回味當初遊戲中的經典，重溫當年和同學、朋友在楓之島的冒險旅程。《新楓之谷：經典版》一推出，就引起不少玩家們討論，「以前有把好多認識的ID記下來，裡面有你們的名字嗎？歡迎來認親」、「開服第一天，上一次看到楓之島這麼多人還是上輩子的事」。
《新楓之谷：經典版》正式開服 回味過去冒險旅程
《新楓之谷：經典版》今（29）日上午11：30正式開服，遊戲以「2005年回憶經典」為主軸，並支援跨平台，讓玩家可以隨時隨地遊玩，玩家熟悉的5大經典冒險家職業也會回歸，包含劍士、法師、弓箭手、盜賊與海盜，遊戲中完整保留轉職與成長路線，玩家們可從熟悉的楓之島出發，展開屬於自己的冒險旅程。
本次開服之後，馬上可以遊玩全新內容「靈魂赫卡忒」，為了讓玩家們可應對更強大的敵人，推出全新共用核心「靈魂赫卡忒」。作為隨共用核心等級一同成長的「約定型召喚獸」，能在戰鬥中提供「擋死」、「綁王」與「爆發」等關鍵支援。另外，未來亦將陸續推出七種外觀造型，讓玩家在強化戰力的同時，展現個人獨特風格。
正式開服4大新活動：靈魂赫卡忒、靈魂武器、命運武器2階段、派對樂園登場
🟡6轉新技能－靈魂赫卡忒
活動時間：2026年7月29日維護後上線
全新共用核心「靈魂赫卡忒」，作為隨共用核心等級一同成長的「約定型召喚獸」，能在戰鬥中提供「擋死」、「綁王」與「爆發」等關鍵支援。
🟡靈魂武器
活動時間：2026年7月30日00：00上線
舊的靈魂寶珠系統仍可使用，從7月30日起，透過左邊燈泡接取靈魂武器任務，再去狩獵指定BOSS，獲得靈魂碎片；如果是「已經賦予靈魂寶珠的創世/命運武器」，則可進行靈魂轉換，但每角色只限定轉換1次，轉換功能只到2026年12月31日為止。
🟡命運武器2階段
活動時間：2026年7月30日00：00上線
完成命運1階段，才可以進行2階段任務，完成2階段後，命運武器可以強化至25星，以及強化武器技能。
🟡派對樂園
活動時間：2026年7月31日18：00～2026年8月2日21：00
每隔兩周的周五18點到周日晚上9點，會舉辦派對樂園，玩家可遊玩小遊戲，還有派對競技場，累積活躍點數，兌換票券進行摸彩。有機會獲得奇蹟獎勵，沒中獎也有保底6轉素材。
玩家擠爆楓之島 笑稱「密集恐懼症」發作
《新楓之谷：經典版》今（29）日一開服，許多玩家們紛紛在Threads發文討論，「開服第一天，上一次看到楓之島這麼多人還是上輩子的事」、「老朋友們準備上線」、「開服了，人山人海捏」、「第一天開服，滿地都是役男？密集恐懼症欸」、「今天最強大的交友軟體就是新楓之谷經典版吧？有多少人還卡在楓之島」、「以前有把好多認識的ID記下來，裡面有你們的名字嗎？歡迎來認親」。
就連藝人黃偉晉也加入《新楓之谷：經典版》玩家行列，在一開服就搶先進入遊玩，他日前也表示，「經典服絕對選物理職業開局」，並透露自己會在《新楓之谷：經典版》的「雪吉拉」伺服器。因為大量玩家湧入，社群上也有部分玩家出現無法登入的情況，登入遊戲後新手村「楓之島」更是擠滿人潮。
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《新楓之谷：經典版》今（29）日上午11：30正式開服，遊戲以「2005年回憶經典」為主軸，並支援跨平台，讓玩家可以隨時隨地遊玩，玩家熟悉的5大經典冒險家職業也會回歸，包含劍士、法師、弓箭手、盜賊與海盜，遊戲中完整保留轉職與成長路線，玩家們可從熟悉的楓之島出發，展開屬於自己的冒險旅程。
本次開服之後，馬上可以遊玩全新內容「靈魂赫卡忒」，為了讓玩家們可應對更強大的敵人，推出全新共用核心「靈魂赫卡忒」。作為隨共用核心等級一同成長的「約定型召喚獸」，能在戰鬥中提供「擋死」、「綁王」與「爆發」等關鍵支援。另外，未來亦將陸續推出七種外觀造型，讓玩家在強化戰力的同時，展現個人獨特風格。
🟡6轉新技能－靈魂赫卡忒
活動時間：2026年7月29日維護後上線
全新共用核心「靈魂赫卡忒」，作為隨共用核心等級一同成長的「約定型召喚獸」，能在戰鬥中提供「擋死」、「綁王」與「爆發」等關鍵支援。
🟡靈魂武器
活動時間：2026年7月30日00：00上線
舊的靈魂寶珠系統仍可使用，從7月30日起，透過左邊燈泡接取靈魂武器任務，再去狩獵指定BOSS，獲得靈魂碎片；如果是「已經賦予靈魂寶珠的創世/命運武器」，則可進行靈魂轉換，但每角色只限定轉換1次，轉換功能只到2026年12月31日為止。
🟡命運武器2階段
活動時間：2026年7月30日00：00上線
完成命運1階段，才可以進行2階段任務，完成2階段後，命運武器可以強化至25星，以及強化武器技能。
🟡派對樂園
活動時間：2026年7月31日18：00～2026年8月2日21：00
每隔兩周的周五18點到周日晚上9點，會舉辦派對樂園，玩家可遊玩小遊戲，還有派對競技場，累積活躍點數，兌換票券進行摸彩。有機會獲得奇蹟獎勵，沒中獎也有保底6轉素材。
玩家擠爆楓之島 笑稱「密集恐懼症」發作
《新楓之谷：經典版》今（29）日一開服，許多玩家們紛紛在Threads發文討論，「開服第一天，上一次看到楓之島這麼多人還是上輩子的事」、「老朋友們準備上線」、「開服了，人山人海捏」、「第一天開服，滿地都是役男？密集恐懼症欸」、「今天最強大的交友軟體就是新楓之谷經典版吧？有多少人還卡在楓之島」、「以前有把好多認識的ID記下來，裡面有你們的名字嗎？歡迎來認親」。
就連藝人黃偉晉也加入《新楓之谷：經典版》玩家行列，在一開服就搶先進入遊玩，他日前也表示，「經典服絕對選物理職業開局」，並透露自己會在《新楓之谷：經典版》的「雪吉拉」伺服器。因為大量玩家湧入，社群上也有部分玩家出現無法登入的情況，登入遊戲後新手村「楓之島」更是擠滿人潮。