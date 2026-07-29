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白海豚有機會成強颱 對台灣沒影響

▲白海豚颱風有機會發展成強颱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲未來一周台灣各地仍屬於高溫炎熱的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末降雨量偏少 各地高溫炎熱

中央氣象署預報員王品翔表示，白海豚颱風位於穩定發展的環境中，有機會發展成強颱，今（29）日台灣仍然受到太平洋高壓影響，白天高溫炎熱，午後在山區以及近山區平地有雷陣雨發生可能。明（30）日整體天氣狀況跟今天類似，白天太陽加熱的狀況下，山區、近山區平地容易有午後熱對流發展，可能導致短時強降雨發生。各地高溫更是來到32到35度以上。王品翔指出，距離台灣有5000公里以上的白海豚颱風，目前位處於穩定發展的大氣環境中，預計未來會發展為強颱，加上受到太平洋高壓導引影響，未來會朝日本南方海面前進，對台灣天氣沒有影響。今（29）日環境吹東南風，水氣稍多，東南部不定時有局部零星陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率，提醒民眾如果要前往山區活動，一定要攜帶雨具，並留意最新的天氣資訊。氣溫方面，東半部高溫約32、33度，西半部普遍可達33至35度，桃園以北及中南部內陸地區有局部36度以上高溫發生的機率，天氣悶熱，白天外出要多補充水分，做好防曬措施，預防熱傷害。中央氣象署表示，未來一周（7月30日到8月5日），各地為多雲到晴的天氣，西部地區、東半部山區有午後雷陣雨發生可能，7月31日中南部地區則可能有零星雨勢。8月1日（周六）到5日山區則容易有午後雷陣雨，從降雨趨勢看起來雨量偏少。7月30日到8月5日各地高溫來到32到35度，各地內陸區域容易有35度以上高溫，離島地區馬祖、金門、澎湖高溫則在31度左右，提醒民眾白天出門，要多補充水分、做好防曬措施，預防中暑。