中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）日共有3場比賽，中信兄弟今日北上桃園，推出資深洋投德保拉（Jose De Paula）對決樂天桃猿王牌威能帝（Pedro Fernandez）；富邦悍將近期吞下3連敗，今日由鈴木駿輔掛帥，交手味全龍「土虱」曾仁和；統一7-ELEVEn獅持續交手台鋼雄鷹，洋投喬登（Jordan Balazovic）先發戰江承諺。《NOWnews》整理出7月29日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月29日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月29日賽前）：
悍將想要終止3連敗 鈴木駿輔掛帥戰曾仁和
🟡大巨蛋賽事、開賽時18：35
悍將目前排名第6，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽13場，拿下7勝3敗，防禦率2.14。鈴木本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率5.06。
龍隊目前並列第3，今日由土投曾仁和掛帥，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.66。曾仁和本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.69。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊卡位A段班 喬登掛帥戰雄鷹江承諺
🟡亞太賽事、開賽時18：35
獅隊目前並列第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽12場，拿下4勝2敗，防禦率1.55。喬登本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.00。
雄鷹目前排名第2，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽12場，拿下4勝3敗，防禦率2.73。江承諺本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
猿、象強力洋投對決 威能帝交手德保拉
🟡桃園賽事、開賽時18：35
桃猿目前排名第1，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率1.85。威能帝本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.25。
兄弟目前排名第5，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率2.27。德保拉本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.42。
❗️7/29中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：10%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：50%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
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📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月29日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|13
|8-5-0
|0.615
|-
|2
|台鋼雄鷹
|14
|8-6-0
|0.571
|0.5
|3
|味全龍
|15
|8-7-0
|0.533
|1
|3
|統一獅
|15
|8-7-0
|0.533
|1
|5
|中信兄弟
|13
|5-8-0
|0.385
|3
|6
|富邦悍將
|14
|5-9-0
|0.357
|3.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|75
|47-28-0
|0.627
|-
|2
|富邦悍將
|74
|39-35-0
|0.527
|7.5
|3
|台鋼雄鷹
|74
|38-35-1
|0.521
|8
|4
|統一獅
|74
|37-36-1
|0.507
|9
|5
|樂天桃猿
|73
|32-39-2
|0.451
|13
|6
|中信兄弟
|72
|25-45-2
|0.357
|19.5
🟡大巨蛋賽事、開賽時18：35
悍將目前排名第6，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽13場，拿下7勝3敗，防禦率2.14。鈴木本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率5.06。
龍隊目前並列第3，今日由土投曾仁和掛帥，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.66。曾仁和本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.69。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時18：35
獅隊目前並列第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽12場，拿下4勝2敗，防禦率1.55。喬登本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.00。
雄鷹目前排名第2，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽12場，拿下4勝3敗，防禦率2.73。江承諺本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時18：35
桃猿目前排名第1，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率1.85。威能帝本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.25。
兄弟目前排名第5，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率2.27。德保拉本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.42。
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：10%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：50%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。