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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月29日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 13 8-5-0 0.615 - 2 台鋼雄鷹 14 8-6-0 0.571 0.5 3 味全龍 15 8-7-0 0.533 1 3 統一獅 15 8-7-0 0.533 1 5 中信兄弟 13 5-8-0 0.385 3 6 富邦悍將 14 5-9-0 0.357 3.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月29日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 75 47-28-0 0.627 - 2 富邦悍將 74 39-35-0 0.527 7.5 3 台鋼雄鷹 74 38-35-1 0.521 8 4 統一獅 74 37-36-1 0.507 9 5 樂天桃猿 73 32-39-2 0.451 13 6 中信兄弟 72 25-45-2 0.357 19.5

▲富邦悍將近期吞下3連敗，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發交手味全龍。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

▲統一獅洋投喬登今日掛帥先發，交手台鋼雄鷹，對決資深左投江承諺。（圖／統一獅提供,2026.4.16）

▲樂天桃猿今日主場迎戰中信兄弟，推出王牌洋投威能帝，對決兄弟德保拉。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（29）日共有3場比賽，中信兄弟今日北上桃園，推出資深洋投德保拉（Jose De Paula）對決樂天桃猿王牌威能帝（Pedro Fernandez）；富邦悍將近期吞下3連敗，今日由鈴木駿輔掛帥，交手味全龍「土虱」曾仁和；統一7-ELEVEn獅持續交手台鋼雄鷹，洋投喬登（Jordan Balazovic）先發戰江承諺。🟡大巨蛋賽事、開賽時1835悍將目前排名第6，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽13場，拿下7勝3敗，防禦率2.14。鈴木本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率5.06。龍隊目前並列第3，今日由土投曾仁和掛帥，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率2.66。曾仁和本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.69。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時1835獅隊目前並列第3，今日推出洋投喬登先發，本季出賽12場，拿下4勝2敗，防禦率1.55。喬登本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.00。雄鷹目前排名第2，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽12場，拿下4勝3敗，防禦率2.73。江承諺本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時1835桃猿目前排名第1，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率1.85。威能帝本季與兄弟交手2場，拿下1勝，對戰防禦率2.25。兄弟目前排名第5，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率2.27。德保拉本季與桃猿交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.42。❗️📍大巨蛋（室內球場）氣溫：30度至32度降雨機率：10%📍亞太球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：50%📍桃園球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：10%