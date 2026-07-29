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▲蕭煌奇（左）婚後生活甜蜜，先前受訪時談及生子計畫表示：「每天都在努力中。」（圖／華納唱片提供）

金曲歌王蕭煌奇於今年1月宣布與交往一年多的圈外女友Jenny登記結婚，婚後生活甜蜜，生子進度也備受外界關注。今（29）日老婆Jenny 被爆已經懷孕3個月，不過稍早蕭煌奇卻發文否認，表示：「我也想要有小孩，但的確是沒有。」強調有好消息一定會自己在社群上公布，不會用爆料的方式。蕭煌奇今遭週刊爆料與老婆做人成功，指Jenny已經懷孕3個月了，但照片中她衣著寬鬆，看不出孕肚。對此，蕭煌奇稍早發文否認當爸，表示：「我也想要有小孩，但的確是沒有。」要大家稍安勿躁，有好消息他必定會在自己的社群上公布，不會選擇用爆料的方式。事實上，蕭煌奇先前受訪時談及生子計畫表示：「每天都在努力中。」已經開始按表操課，但還是會等老婆願意生再說。被問到想生幾個孩子？蕭煌奇則回答不會特別想要生幾個，「現在生養小孩比較辛苦，男生女生都好，不過女生好像比較貼心。」此外，蕭煌奇下半年將準備演唱會，結束後計畫明年補辦婚禮，屆時也將安排蜜月旅行，他透露：「想去遠一點的地方，等明年辦完婚禮再去蜜月，老婆想做什麼我都會陪她完成。」新婚生活相當甜蜜且幸福。