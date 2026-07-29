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🟡熊本在哪裡？熊本地理位置一次看

▲熊本位於日本九州島中部，一圖看各地震度。（圖／日本氣象廳）

🟡熊本離福岡多遠？震後九州新幹線停駛

🟡熊本景點有哪些？熊本城、阿蘇火山最知名

▲熊本28日發生大地震，導致熊本城石牆崩塌。（圖／翻攝自@sirokumadioＸ）

▲熊本城是日本三大名城之一，天守閣在2021年完成修復，重新開放遊客進入。（圖／「風塵萬里 旅人手札」提供）

🟡AEON發音怎麼唸？前面英文A不發音

▲永旺夢樂城在全日本約有160間大型購物中心，位在九州的永旺夢樂城熊本（AEON MALL）在地震後氣爆受損嚴重。（圖／AEON）

🟡熊本AEON為何必逛？連當地人都愛去

日本熊本昨（28）日發生芮氏規模6.8地震（日本氣象廳維持規模7.1），熊本AEON疑震後瓦斯外洩爆炸釀嚴重傷亡。位在日本九州的熊本，是許多台灣旅客自由行熱門目的地，不僅有熊本城、阿蘇火山等知名景點，熊本AEON（永旺夢樂城）更是人氣商場。《NOWNEWS今日新聞》整理「熊本在哪裡、離福岡多遠、熊本景點、AEON發音怎麼唸」熱門QA一文看懂。熊本位於日本九州島中部，縣廳所在地為熊本市，北接福岡、佐賀，東鄰大分、宮崎，南邊則與鹿兒島相連，是九州重要城市之一。熊本因擁有阿蘇山、豐富地下水，被譽為「火之國」與「水之國」，也是許多旅客安排九州自由行的重要停留城市。熊本距離福岡約110公里，平時是許多旅客規劃九州自由行最熱門的「雙城路線」，正常情況下，搭乘九州新幹線從博多站到熊本站最快約40分鐘，自駕約1個半小時至2小時，高速巴士約2小時15分鐘至3小時。不過，受到熊本強震影響，目前多數往返熊本與福岡的交通方式受阻，九州新幹線29日全線停駛，熊本市路面電車29日全線減速慢行，多條高速公路因道路與橋梁受損封閉 ，交通狀況隨餘震及安全檢查持續調整。熊本最不能錯過的就是日本三大名城之一的熊本城，於1607年興建，2016年熊本地震曾嚴重受損，其中天守閣在2021年完成修復、重新對外開放，阿蘇火山也是熊本最具代表性的景點之一，但地震專家郭鎧紋提醒，此次熊本規模6.8強震（日本氣象廳維持規模7.1），除了須留意規模6以上餘震，也不排除可能誘發阿蘇火山活動，甚至出現更大地震的可能。近期若規劃前往阿蘇火山或熊本旅遊，應密切留意日本氣象廳、地方政府及景區公告，確認火山活動、交通及景點開放情況後再安排行程。日本三大名城之一，熊本最具代表性的地標，也是2016年震後復興象徵。熊本縣最大的購物中心，約200家品牌進駐，集結UNIQLO、GU、無印良品、H&M、ZARA等熱門店家。世界知名活火山，可近距離欣賞火山口，是九州自由行必訪景點。位於阿蘇火山腳下的遼闊大草原，可騎馬、散步，也是熱門拍照景點。日本最具人氣的溫泉鄉之一，以「溫泉手形」巡湯體驗聞名。保存江戶時代風貌的日式庭園，以湧泉池與仿富士山庭園景觀聞名。阿蘇地區最熱門觀景台，可360度俯瞰阿蘇五岳及壯闊火山地形。熊本熊官方辦公室，可購買限定周邊商品，還有機會欣賞熊本熊表演。熊本城旁的人氣商圈，可品嚐馬肉料理、熊本拉麵及採買伴手禮。大型複合式商場，集結約150家品牌、美食餐廳、影城與巴士轉運站。AEON中文名稱為永旺，永旺集團（日語：イオン，英語：ÆON / AEON）是日本最大的購物中心開發商和運營商， 以「夢樂城」為名在全日本營運約160間大型購物中心，這次震後爆炸受損嚴重的就是位在九州的永旺夢樂城熊本（AEON MALL）。AEON不少台灣人都直接唸英文「A-E-ON」，在日本正確讀法是イオン（Ion），中文就像唸成「伊翁」或「伊-on」，前面的英文A不發音。熊本AEON（永旺夢樂城）是熊本縣最大的購物中心，共有約200家店舖，熱門品牌包括UNIQLO、GU、H&M、ZARA、無印良品，還有大型AEON超市，可買到熊本和牛、水果生鮮、便當及伴手禮。當地人愛逛之外，熊本AEON也是不少自由行旅客最後一天必逛行程。熊本AEON震後爆炸坍塌，現已全面暫停營業，熊本縣政府表示，疑因地震造成瓦斯外洩，引發爆炸並導致2樓局部坍塌。熊本AEON原本於今年6月完成震後整修並重新開幕，未料事隔僅一個多月，又因強震再度受創。