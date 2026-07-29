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日本熊本昨（28）日發生規模7.1強震，造成人員傷亡及相關災情。立法委員賴瑞隆今（29）日宣布，將率先捐出一個月薪水，並號召各界共同響應賑災，投入熊本震災救援與重建，盼為災區盡一份心力，並向受災民眾表達最深切的關懷與慰問。賴瑞隆表示，高雄是一座與世界緊密連結的城市，面對國際友人遭逢災難，更應以實際行動展現跨越國界的情誼與責任，也發揮「高雄 Can Help」的精神。賴瑞隆發生後第一時間與高雄市長陳其邁保持聯繫，高市府搜救隊已完成整備待命，將視日方需求及中央統一調度，隨時準備投入國際救援工作，以具體行動落實「高雄Can Help」的精神。同時，他也即時向外事單位了解，目前並無台灣人傷亡。賴瑞隆表示，看到熊本震災造成傷亡與災損，令人十分不捨，誠摯向罹難者致上最深哀悼，也祝福傷者早日康復。賴瑞隆指出，高雄與熊本擁有深厚的姐妹城市情誼。2013年高雄市與熊本簽署友好交流協定以來，雙方交流互動密切，建立長久而穩固的友誼。今年5月率團訪問熊本、拜會熊本縣政府時，親身感受到熊本各界對台灣、對高雄的熱情與友誼。賴瑞隆表示，天災無情，台日有愛，這次捐出一個月薪水只是拋磚引玉，希望集結更多善意與力量，協助熊本早日完成重建。隨即，立法委員邱議瑩、許智傑及李昆澤也共同響應，分別捐出一個月薪資，以實際行動表達高雄對熊本的關懷支持。邱議瑩、許智傑及李昆澤共同表示，誠摯向震災罹難者表達哀悼，並祝福傷者早日康復、受災民眾平安，也期盼救援與重建工作順利推進，讓熊本早日恢復正常生活。