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蔡阿嘎妻子二伯自創品牌 HAHABABY抄襲風波燒不完，繼遭質疑多款商品與日本品牌相似後，如今再有網友翻出日本品牌 SOU・SOU與居家品牌HOLA推出的聯名商品名稱，認為日文讀音竟與HAHABABY十分相近，貼文曝光後再度掀起討論。有網友在社群平台發文表示，自己逛HOLA時發現一款SOU・SOU聯名商品，名稱為「ほほえみ」（讀音：hoho-emi），讓他聯想到HAHABABY的日文讀音「ははベビー（haha-baby）」，直呼兩者念起來有「異曲同工之妙」。原PO同時貼出截圖指出，SOU・SOU早在2011年就曾推出名為「ほほえみ（微笑）」的系列商品，質疑相關命名早已存在，而HAHABABY則是在2021年才創立，因此忍不住發文詢問：「連名字也有這麼巧嗎？」貼文曝光後，不少網友留言表示，「連品牌名稱都是致敬嗎」、「哇！毛骨悚然！ 你突破盲腸」。對此，HAHABABY在聲明中表示，這段時間花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每項細節，也對此次事件造成外界疑慮與不安致歉。品牌更在聲明中坦言，過去在「快速開發商品」的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄，因此讓外界難以完整了解每件作品的發想與製作歷程。