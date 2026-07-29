日本九州熊本昨（28）日下午發生強震，最初官方釋出資料規模為7.1，不過在美國地質調查所重新判定後，規模正式下修為6.8，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，由於地震發生初期需要配合防災應變，因此當下規模大多是利用較少測站的資料判定，因此規模再經過一段時間後修正是常有的狀況。
吳健富說明，昨天日本地震發生當下，日本氣象廳、太平洋海嘯中心發佈的規模都是7.1，後續美國地質調查所檢視更多測站數據和監測網的資料，向全球提供的規模為6.8，氣象署也在官網「全球地震活動」中更新規模。
吳健富提及，過往地震規模調整的案例相當多，例如2025年12月27日宜蘭外海的強震，最初規模為7.1，後續則下修至7.0；日本的311大地震，最初發布的規模7.9一路修正至規模9.0，當時是因為地震規模過大，初期速報系統無法在第一時間算出完整能量，導致數據隨時間不斷調高。
吳健富補充，由於美國地質調查所擁有全球最完整的監測網、統一的科學標準與最快發布數據的能力，因此地震規模等數據，台灣主要都是以其為依據，不過目前日本氣象廳仍維持日本熊本地震規模為7.1，考量到防災、救災，未來是否跟進美國地質調查所，仍需觀察。
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吳健富補充，由於美國地質調查所擁有全球最完整的監測網、統一的科學標準與最快發布數據的能力，因此地震規模等數據，台灣主要都是以其為依據，不過目前日本氣象廳仍維持日本熊本地震規模為7.1，考量到防災、救災，未來是否跟進美國地質調查所，仍需觀察。
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