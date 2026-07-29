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爆風波及貨車 駕駛安危引發關注

福山通運：駕駛已送醫 確認沒有重傷

AEON Mall爆炸釀重大災情 事故原因仍待調查

日本熊本縣28日發生強震之後，位於嘉島町大型購物中心「AEON Mall熊本」隨後發生爆炸事故，造成建築物局部坍塌，強烈爆風也波及附近道路。一輛貨車當時正停放在商場附近，車頭及貨櫃嚴重毀損，照片在社群平台瘋傳，引發外界擔憂駕駛安危。對此，該貨車的營運公司29日證實，駕駛已送醫治療，確認沒有受到重傷。根據スポニチアネックス報導，地震發生後，AEON Mall熊本在民眾疏散完成後發生爆炸，爆風將建築碎片四處噴飛，附近道路上的車輛也受到波及。社群平台流傳的照片顯示，一輛福山通運貨車停放在商場附近，駕駛座及貨櫃車體遭到嚴重撞擊、變形，損壞情況相當驚人。不少網友看到照片後紛紛留言表示，「司機還好嗎？」、「光看車子的損毀程度，就知道爆炸威力有多驚人」，十分擔心駕駛安全。面對外界關切，福山通運29日在社群平台X（舊稱推特）發文表示，已注意到有關公司車輛在熊本地震事故中受損的相關報導，也感謝各界的關心。公司指出，涉事駕駛已送往醫院接受治療，經確認並無重大傷勢，目前狀況穩定。福山通運也向災區民眾表達慰問，表示衷心祝福所有受災者早日恢復正常生活，同時也希望第一線搜救人員都能平安完成救援任務。熊本縣28日下午發生最大震度7強震後，AEON Mall熊本在完成人員疏散後發生爆炸，造成建築物部分坍塌、外牆剝落等重大災情，並釀成人員傷亡。目前警方及消防單位仍持續調查爆炸原因，先前日本政府官員曾透露，事發前曾接獲瓦斯外洩通報，不排除與地震造成的管線受損有關，但真正原因仍有待進一步釐清。