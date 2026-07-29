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▲38歲的李官熙比劉恃蘟大7歲。（圖／劉恃蘟IG@yoo__si）

Netflix超夯戀愛實境節目《單身即地獄》第3季男嘉賓李官熙以及女嘉賓劉恃蘟在今（29）日公開認愛，這消息震驚無數粉絲，因為兩人在節目中幾乎無交集，最後牽手的對象也不是彼此，怎料離開節目後卻默默修成正果，令人訝異。而劉恃蘟在照片中不僅手戴鑽戒還害羞摀臉，也一度讓粉絲誤會，嚇傻直呼「還以為是要結婚了」。李官熙、劉恃蘟今日共同在IG發文，官宣兩人交往的好消息：「這段時間以來，在許多人的溫暖關心與支持下，我們一直低調地相互了解、培養感情。如今，希望能親自向大家傳達我們最真誠的心意，因此透過這篇文章向大家問候。未來，我們也會彼此珍惜、互相扶持，一起經營這段美好的感情。」只見照片中，李官熙深情看向劉恃蘟，劉恃蘟則用手摀住半張臉，露出害羞表情，而她雙手共戴了3個戒指，其中一個鑽戒還戴在無名指上，讓粉絲差點誤會兩人是要宣布婚訊。大家看了紛紛震驚留言：「天哪，不敢相信」、「非常驚訝，但還是祝福你們」、「真的沒有想到是你們會組成CP」、「手上是婚戒嗎？」、「差點以為要結婚了，嚇死我」。粉絲們會如此驚訝真的不是沒有原因的，作為籃球員的李官熙當時在節目中，與崔慧善、尹廈情、曹旻志都有感情線發展，被調侃是「海王」。而他最終選擇牽手崔慧善，與劉恃蘟看起來沒任何火花；劉恃蘟則是與崔民又牽手成功，感覺也對李官熙沒意思，怎料最後在私下交往的卻是他們二人，堪稱《單身3》最大翻轉。