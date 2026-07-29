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▲熊本城傷痕累累！（圖／路透社／達志影像）

熊本7.1強震重創當地文化地標！熊本縣熊本市著名觀光景點，在這波強震中傳出嚴重損害，城方已宣布，讓這座歷經修復多年的百年古城再度陷入休養狀態。根據熊本城總務所公布的最新災情，城內共有，其中損害最為嚴重的是，該處出現一大段石牆整段倒塌的情形。現場照片顯示，熊本城二之丸廣場一側的石牆也已崩落，畫面相當怵目驚心，背景中目前仍在修復工程中的宇都樓圍牆同樣清晰可見，恰好凸顯出熊本城長年與地震災損搏鬥的處境。除了石牆之外，熊本城的，作為熊本城最具代表性的地標建築，天守閣這次受損的消息一出，格外牽動當地民眾與遊客的心情。熊本城原本預定於29日上午9點依照往例正常開放，但城方在確認災損狀況後，緊急宣布，強調將等到才會考慮重新開園，目前尚未公布具體恢復開放的時間。熊本城作為日本三大名城之一，過去在2016年熊本地震中也曾遭受嚴重損害，歷經長達數年的修復工程才逐步恢復對外開放樣貌，如今又在這場強震中再度受創，後續修復進度與所需時間，勢必牽動不少城迷與觀光業者的關注。