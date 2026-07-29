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▲塚本慎太郎原本在介紹涼被，突然遇到強震。（圖／翻攝自X）

日本熊本縣28日下午發生規模6.8的地震，當時日本購物頻道《Yojigoji Days（よじごじDays）》正在位於長崎的攝影棚直播，主持人塚本慎太郎在感受到搖晃後，馬上戴起白色安全帽，接著繼續回到工作崗位介紹產品，還要觀眾去看最新的災害資訊，沉著的臨場反應引發討論。日本知名購物專家塚本慎太郎28日在《Yojigoji Days（よじごじDays）》節目中介紹涼被，沒想到直播到一半，突然發生強烈地震，他感受到搖晃之後，先是穩定觀眾的情緒，「攝影棚搖晃了一下，似乎發生地震了，目前是現場直播。」接著他戴上白色安全帽，並安撫大家，確認節目會在安全的狀況下進行。接著節目跑馬燈立刻出現地震速報與海嘯通知，塚本慎太郎也轉達資訊，提醒觀眾趕快聯絡親人，確保大家的安全，隨後才繼續回到產品介紹，超強的應變能力與敬業態度，立刻獲得觀眾激賞。除此之外，購物台JAPANET TAKATA之前就曾在熊本地震時，將銷售額全數捐贈救災，此次不知道會不會再度發起善舉，值得關注。