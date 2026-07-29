我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人李又汝從《黑澀會》出道，以「檸檬」打開知名度，近年轉型演出台八以現名參與各種演出，今（29）日他宣布平安迎接愛女「小藍莓」誕生，原本預計懷孕滿39週、7月29日入住診所待產催生，沒想到寶寶迫不及待想與爸爸媽媽見面，提前一天在7月28日自然發動，讓夫妻倆又驚又喜。從出現產兆、到院生產到順利迎接寶寶，全程僅花8個半小時，連醫師都忍不住驚呼：「第一胎能生得這麼快，真的很少見！」李又汝分享，當天在家中就出現落紅、規律宮縮等產兆，到診所時原本以為已經開了不少，沒想到檢查後竟然只有一指，卻已經痛到受不了，立刻拜託醫師提早施打減痛分娩。醫師當時提醒，太早打減痛可能讓產程變慢，但她笑說：「真的太痛了，只想趕快打！」然而，即使施打減痛後，開到兩指時仍舊痛到難以招架。她透露，當時只好請老公在身旁為自己禱告，沒想到老公還沒禱告完，她竟然就睡著了。再次醒來時，宮口竟然已經直接開到四指，產程瞬間像「開外掛」般加速，最後從到院到順利生產，只花了8.5小時，讓醫護人員都直呼不可思議。回想第一次見到女兒的瞬間，李又汝笑說，腦中第一個念頭竟然是：「不是都說剛出生的嬰兒很醜嗎？我們家藍莓怎麼會這麼可愛？還是是因為賀爾蒙作祟，才覺得她特別可愛？」而當護理師將寶寶放到胸口進行肌膚接觸時，她也忍不住紅了眼眶。「感受到她的體溫、她的生命、她的呼吸，一切都好不真實，莫名就很想哭。」那一刻也讓她真正感受到，自己正式成為一位媽媽。李又汝坦言，懷孕期間最擔心的就是自然產會痛很久，甚至一度考慮剖腹產。不過寶寶一路都非常配合，最後一次產檢體重約3100公克，不僅胎位早早轉正，也已經面朝下，完全符合自然產條件，因此在醫師鼓勵下決定挑戰自然產。雖然陣痛的痛感依舊難忘，但她開心表示，整個生產過程比想像中順利許多，產後恢復速度更讓她驚喜，「生完四個小時後，我居然就可以慢慢下床、自己走去上廁所。」如今母女均安，也正式展開一家三口的新生活，她也期待未來能陪伴「小藍莓」健康快樂地成長。