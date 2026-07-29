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夏季最後一場全球活動 9/5、9/6登場

▲「Pokémon GO Fest 2026：全球活動」剛好遇到巴威颱風來襲，還是有不少玩家聚集在台北車站打團體戰。（圖／攝影嚴俊強攝）

詳細資訊未公布 玩家猜這隻寶可夢會出現

▲有玩家猜測本次活動會推出「超級基格爾德」。（圖／翻攝自寶可夢圖鑑）

寶可夢手遊《Pokémon GO》近期推出「Pokémon GO Fest 2026」系列活動，在7月11日、12日的「Pokémon GO Fest 2026：全球」台北社群慶典，雖然遇到巴威颱風攪局，玩家依舊熱情齊聚在捷運中山站、台北車站等地參加團體戰。官方昨（28）日宣布，夏日最後一場冒險「Pokémon GO Fest 2026：超級壓軸」，將在9月5日到9月6日登場！《Pokémon GO》今年歡慶上線10周年，「Pokémon GO Fest 2026：全球」在7月11日、12日落幕，官方昨（28）日宣布，今年夏天不只這樣！夏季最後的全球活動「Pokémon GO Fest 2026：超級壓軸」，即將在2026年9月5日到2026年9月6日盛大登場。官方指出，「GO Fest」落幕之際，還有最後一場精彩的全球活動在等著玩家們參與，「Pokémon GO Fest 2026：超級壓軸」將在2026年9月5日到2026年9月6日登場，有興趣的玩家們趕快在行事曆記下活動日期吧。目前《Pokémon GO》官方只有公布活動舉辦日期，活動相關的寶可夢、團體戰、獎勵、票券等詳細資訊，都沒有消息，只先讓玩家們可以空出這兩天，參加「Pokémon GO Fest 2026：超級壓軸」活動。有玩家看到活動圖片，認為「Pokémon GO Fest 2026：超級壓軸」活動LOGO邊緣有紅、綠、藍3色，剛好對應寶可夢基格爾德身上的斑塊顏色，推測這次活動有機會出現「超級基格爾德」，不過這只是猜測，詳細活動內容待官方宣布。