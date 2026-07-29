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指基隆首當其衝 支持「倒閣」打破政治僵局

點名陳其邁適合組閣！謝國樑：他瞭解台灣何處出問題

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」主張，認為若能藉此讓行政院長卓榮泰為癌油事件負起政治責任，當然是最好的方式，並點名若撤換閣揆，高雄市長陳其邁是適合的人選。對此，基隆市長謝國樑今（29）日公開表態力挺蔣萬安，強調基隆是憲政衝突下首當其衝的縣市，支持透過倒閣化解僵局，也認為若由陳其邁組閣，或許有助解開目前局面。謝國樑上午受訪時表示，自己支持蔣萬安提出倒閣理念，若有需要，也願意與蔣萬安共同推動，讓倒閣成為重要的憲政改革里程碑。他進一步解釋，自己之所以支持倒閣，主要是因為《財劃法》修法完成後，行政院並未依照修法精神調整資源分配，基隆市今年獲得的歲入甚至比前一年還少，與修法目的背道而馳，也讓地方政府感受到中央未依法落實相關政策。謝國樑質疑，行政院如今面對部分法案採取「不副署、不執行」的態度，已衍生嚴重憲政爭議。他怒問，如果行政部門只要認為法案不適合，就可以選擇不執行，「那未來還需要立法院嗎？還需要選立法委員嗎？國會多數還有任何意義嗎？」謝國樑表示，基隆市在這波中央與地方、行政與立法的憲政衝突中感受最深，當中央未依照法案精神給予地方應有資源與定位時，地方政府承受的壓力最直接。他強調，面對目前的政治僵局，希望透過憲政機制尋求突破，「我覺得萬安市長提出倒閣很好」。對於蔣萬安拱陳其邁是適合的閣揆人選，謝國樑也表達認同指出，陳其邁曾擔任行政院副院長，對中央政務相當熟悉，近來在行政院相關議題上的發言，也展現對台灣問題的理解，知道我國問題出在什麼地方。針對前述所提及種種狀況，他相信若由陳其邁組閣，「或許對現在的僵局是有一些幫助」。最後，謝國樑表示，目前台灣政治陷入對立僵局，各方都缺乏退讓空間，因此不論是透過倒閣，或是重新取得民意授權，都是值得思考的方向。他認為，唯有嘗試不同方式，才有機會突破目前朝野僵持的局面，讓政治重新回到正軌。