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▲拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒，售價249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲拉拉熊-可堆疊絨毛置物盒，售價349元。（圖／7-11提供）

▲拉拉熊-造型擦手巾，售價249元，柔軟蓬鬆，吸水性佳。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲拉拉熊-大頭造型計算機，售價399元；底片相機，售價599元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲拉拉熊-15吋平板筆電包，售價449元。（圖／記者鍾怡婷攝）

蜂蜜水、衛生紙等生活用品



（二）股票禮品卡：每箱都有「永豐金證券股票禮品卡」一張， 張張皆有獎，最高可得3000元存股投資金



（三）指定支付狂送1萬5000點：9月1日前使用全盈Pay或My FamiPay購買肖像福箱，每箱再加贈1萬5000 Fa點。



▲全家即起推出5款中元福箱，最低只要399元，《玩具總動員》、《怪獸電力公司》經典IP系列都有。（圖／全家提供）







7-11全店精品集點自8月5日起再度攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，以經典療癒日常生活功能為靈感全新開發共16款周邊商品，最低只要249元，要以拉拉熊為視覺主角，並邀請小白熊、小黃雞、茶小熊等好朋友通通到齊。7-11全店精品集點攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，8月5日凌晨00:00起uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購；8月5日下午3點起當筆消費不限金額報會員手機直接買；8月17日起，採集6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。◾拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒（售價249元）：共計7款盲盒，有機會抽中玩偶、飲料提袋或證件套。◾拉拉熊-可堆疊絨毛置物盒（售價349元）：有拉拉熊款、小白熊款、小雞款，桌上小物收納整理好方便◾拉拉熊-扭蛋機組（售價999元）：內附六顆扭蛋、六個徽章，可自行放入小物，DIY驚喜扭蛋◾拉拉熊-摺疊收納櫃（售價699元）：360度移動滑輪設計，可摺疊，輕鬆收納◾拉拉熊-陶瓷碗四入組（售價499元）：四種顏色，增添用餐氛圍，陶瓷材質耐高溫、易清洗，適用微波爐和洗碗機◾拉拉熊-造型擦手巾（售價249元）：柔軟蓬鬆，吸水性佳◾拉拉熊-絨毛布偶存錢筒（售價699元）：可當存錢筒、擺飾，底部旋蓋取錢孔，輕鬆拆卸◾拉拉熊-底片相機（售價599元）：無需使用電池◾拉拉熊-安全帽（售價799元）：三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片◾拉拉熊-天絲被（售價899元）◾拉拉熊-床包三件組（售價699元）◾拉拉熊-公仔數字電子鐘（售價599元）◾拉拉熊-大頭造型計算機（售價399元）◾拉拉熊-路燈造型手機座（售價499元）◾拉拉熊-15吋平板筆電包（售價449元）：有拉拉熊款／茶小熊款，可容納多種尺寸筆電、3C產品全家即起開賣多款IP肖像及寵物福箱，全系列共五款，最低只要399元。三款399元的有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及素食者可選購的「TOY蔬多力箱(蛋奶素)」三種款式都是399元。開箱三重優惠（一）福箱內容物為總價值約518至603元的零食餅乾，更有機會獲得超值「商品兌換卡」，可隨機兌換家庭號鮮乳、