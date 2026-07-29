7-11全店精品集點自8月5日起再度攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，以經典療癒日常生活功能為靈感全新開發共16款周邊商品，最低只要249元，要以拉拉熊為視覺主角，並邀請小白熊、小黃雞、茶小熊等好朋友通通到齊。
7-11《Rilakkuma 拉拉熊》獨家周邊怎麼買
7-11全店精品集點攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，8月5日凌晨00:00起uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購；8月5日下午3點起當筆消費不限金額報會員手機直接買；8月17日起，採集6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。
7-11《Rilakkuma 拉拉熊》16款週邊、多少錢
◾拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒（售價249元）：共計7款盲盒，有機會抽中玩偶、飲料提袋或證件套。
◾拉拉熊-可堆疊絨毛置物盒（售價349元）：有拉拉熊款、小白熊款、小雞款，桌上小物收納整理好方便
◾拉拉熊-扭蛋機組（售價999元）：內附六顆扭蛋、六個徽章，可自行放入小物，DIY驚喜扭蛋
◾拉拉熊-摺疊收納櫃（售價699元）：360度移動滑輪設計，可摺疊，輕鬆收納
◾拉拉熊-陶瓷碗四入組（售價499元）：四種顏色，增添用餐氛圍，陶瓷材質耐高溫、易清洗，適用微波爐和洗碗機
◾拉拉熊-造型擦手巾（售價249元）：柔軟蓬鬆，吸水性佳
◾拉拉熊-絨毛布偶存錢筒（售價699元）：可當存錢筒、擺飾，底部旋蓋取錢孔，輕鬆拆卸
◾拉拉熊-底片相機（售價599元）：無需使用電池
◾拉拉熊-安全帽（售價799元）：三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片
◾拉拉熊-天絲被（售價899元）
◾拉拉熊-床包三件組（售價699元）
◾拉拉熊-公仔數字電子鐘（售價599元）
◾拉拉熊-大頭造型計算機（售價399元）
◾拉拉熊-路燈造型手機座（售價499元）
◾拉拉熊-15吋平板筆電包（售價449元）：有拉拉熊款／茶小熊款，可容納多種尺寸筆電、3C產品
全家中元普渡推5款福箱！《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等經典IP
全家即起開賣多款IP肖像及寵物福箱，全系列共五款，最低只要399元。三款399元的有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及素食者可選購的「TOY蔬多力箱(蛋奶素)」三種款式都是399元。
開箱三重優惠
（一）福箱內容物為總價值約518至603元的零食餅乾，更有機會獲得超值「商品兌換卡」，可隨機兌換家庭號鮮乳、
蜂蜜水、衛生紙等生活用品
（二）股票禮品卡：每箱都有「永豐金證券股票禮品卡」一張，
張張皆有獎，最高可得3000元存股投資金
（三）指定支付狂送1萬5000點：9月1日前使用全盈Pay或My FamiPay購買肖像福箱，每箱再加贈1萬5000 Fa點。
除此之外，「全家」今年也同步推出「西莎澎湃箱」(犬用，599元)及「全家便利箱」(貓用，799元)兩款寵物福箱，分別鎖定犬、貓族群，內含精選主食、罐頭及凍乾等總價逾千元豐富商品，讓飼主除了能為毛孩祈福，也能在祭拜後直接作為日常加菜。
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7-11全店精品集點攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，8月5日凌晨00:00起uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購；8月5日下午3點起當筆消費不限金額報會員手機直接買；8月17日起，採集6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。
7-11《Rilakkuma 拉拉熊》16款週邊、多少錢
◾拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒（售價249元）：共計7款盲盒，有機會抽中玩偶、飲料提袋或證件套。
◾拉拉熊-可堆疊絨毛置物盒（售價349元）：有拉拉熊款、小白熊款、小雞款，桌上小物收納整理好方便
◾拉拉熊-扭蛋機組（售價999元）：內附六顆扭蛋、六個徽章，可自行放入小物，DIY驚喜扭蛋
◾拉拉熊-摺疊收納櫃（售價699元）：360度移動滑輪設計，可摺疊，輕鬆收納
◾拉拉熊-陶瓷碗四入組（售價499元）：四種顏色，增添用餐氛圍，陶瓷材質耐高溫、易清洗，適用微波爐和洗碗機
◾拉拉熊-造型擦手巾（售價249元）：柔軟蓬鬆，吸水性佳
◾拉拉熊-絨毛布偶存錢筒（售價699元）：可當存錢筒、擺飾，底部旋蓋取錢孔，輕鬆拆卸
◾拉拉熊-底片相機（售價599元）：無需使用電池
◾拉拉熊-安全帽（售價799元）：三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片
◾拉拉熊-天絲被（售價899元）
◾拉拉熊-床包三件組（售價699元）
◾拉拉熊-公仔數字電子鐘（售價599元）
◾拉拉熊-大頭造型計算機（售價399元）
◾拉拉熊-路燈造型手機座（售價499元）
◾拉拉熊-15吋平板筆電包（售價449元）：有拉拉熊款／茶小熊款，可容納多種尺寸筆電、3C產品
全家即起開賣多款IP肖像及寵物福箱，全系列共五款，最低只要399元。三款399元的有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及素食者可選購的「TOY蔬多力箱(蛋奶素)」三種款式都是399元。
開箱三重優惠
（一）福箱內容物為總價值約518至603元的零食餅乾，更有機會獲得超值「商品兌換卡」，可隨機兌換家庭號鮮乳、
（二）股票禮品卡：每箱都有「永豐金證券股票禮品卡」一張，
（三）指定支付狂送1萬5000點：9月1日前使用全盈Pay或My FamiPay購買肖像福箱，每箱再加贈1萬5000 Fa點。