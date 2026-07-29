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台日友好臂章再+1：日本有事就是台灣有事

臂章首波製作至少500份 台灣搜救隊已完成待命

日本熊本遭遇6.8強震，傳出13位受難者身亡，引起台灣社會高度關注。對此，台灣的設計師接獲委託設計相關臂章，象徵台日友好，日本有事，台灣會救援。而設計圖在昨（28）日深夜時發布在臉書，表示「平安祈念、待命出發！」據了解，若台灣搜救隊一旦出發赴日本救災，該臂章會一同帶過去，因為一般國際救援合作，支援隊伍都會留下一些支援紀念。整個臂章以橘色作為底色，並以台灣黑熊、日本黑熊握手為主體來進行設計，並繡上台灣、日本兩國國旗。其中日本黑熊流著淚、手綁著繃帶，台灣黑熊則是帶著白色的急救袋，象徵台灣的救援隨時都能準備好前往給予幫助。對此，臂章設計師老魚接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，設計理念非常簡單、直覺性，透過日本黑熊、台灣黑熊分別代表日本和台灣。而日本熊手臂受傷，代表因地震受到傷害，台灣黑熊則拿著醫療包提供援助，代表台灣救援隊。臂章完成後，設計師放上公司社群供外界分享，強調這是受委託、無償緊急支援相關單位設計，沒有在販售。據了解，第一波製作至少500份，未來不排除讓搜救隊一同帶出去。相關訊息一出，不少民眾紛紛留言表示，「天佑熊本 台日友好」、「天佑日本，願平安」、「可以借做大頭照嗎？」、「台灣支援準備好了」、「借分享，謝謝」、「很有感覺的設計」、「祈禱災情能平靜，天祐日本，救災人員保重自己安全」等。內政部長劉世芳今表示，消防署已啟動整備，台南、新竹、嘉義及高雄等搜救團隊自昨晚起待命，只要日方提出需求，台灣搜救隊最快4小時內即可出發。台北市長蔣萬安、台中盧秀燕也表示，搜救隊已整備，可隨時支援熊本。