我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣今年能否在YONEX台北羽球公開賽留住睽違21年的混雙冠軍，新科全英羽球公開賽混雙冠軍葉宏蔚／詹又蓁當然是頭號指標，28日會內賽首輪以21：15、21：16，直落二擊敗另一台灣組合吳軒毅／楊筑云，順利晉級16強。賽後，已經接近晚上11點，時間上實在有點晚了，葉宏蔚也為選手抱屈：「我們能不能在中午比賽。」葉宏蔚過去與李佳韾搭檔曾在2023年拿下超級300級美國公開賽混雙金，2024年巴黎奧運結束後，2人決定改與年輕選手搭檔，葉宏蔚與詹又蓁開始合作，今年3月贏得全英公開賽冠軍，成為台灣第1對在超級1000級賽事贏得金牌的混雙組合。全英公開賽之後，葉宏蔚／詹又蓁在超級500級泰國公開賽、超級1000級印尼公開賽與超級750級日本公開賽都打進8強，世界排名升至第10，成為這次台北公開賽頭號種子，與第2種子楊博軒／胡綾芳都被期待為台灣留下金牌。第1局雙方僵持到6：6平手，葉宏蔚／詹又蓁連拿6分瞬間拉開差距。第2局原本小幅領先，吳軒毅／楊筑云在比賽中段頑強抵抗，一度以12比9扭轉戰局，不過葉／詹很快就調整回來，連得7分，順利收下勝利。談到全英公開賽後，連續幾項大賽都止步8強。葉宏蔚直言：「這是好問題，現在就是都有機會，但也沒有把握，畢竟我們還沒有那麼穩定。」今年參賽選手多達486人，28日會外賽賽程延宕，混雙會內賽安排在壓軸，葉／詹比賽結束已接近晚上11時。葉宏蔚表示，不論在歐洲或亞洲，混雙不是打到半夜，就是一大早開打，過去在中國還遇過「晚接早」，他忍不住為混雙選手抱屈：「我們能不能在中午比賽。」