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台北市長蔣萬安近來動作頻頻，先是號召支持者上街頭，接著再拋出倒閣議題。對此高雄市議員參選人尹立評論，這其中藏著極其精算的三重戰略，分別是食安風波無能應對，轉移台北市防守壓力；擺脫「溫和」標籤，搶占藍白領袖位階；最後則是食安打盧秀燕、倒閣針對韓國瑜，打亂藍營接班梯隊，以最小代價博取最大槓桿，卻能享受全台反綠陣營的政治紅利，是一筆極具個人算計的政治投資。對於蔣萬安近期動作頻頻，又拋出陳其邁是最適合組閣人選，甚至不惜喊出倒閣，尹立表示，表面上看起來像是跨越黨派、讚賞綠營地方強棒的「大氣之舉」，但如果仔細拆解這套政治組合拳，背後其實藏著極其精算的三重戰略。首先是食安風波無能應對，轉移台北市防守壓力，尹立說明，每當食安或地方治理風波襲來，台北市作為政經與媒體中心，往往首當其衝成為輿論嚴格檢視的標靶。尤其這次「護萬安」的遊行，明明工廠在台中，台北也開罰，卻將責任硬推給中央，無視《食安法》的規定，雖然有3到5萬人上街頭，但同時批判的反作用力也很大。尹立指出，蔣萬安如果只在市府層級見招拆招，極容易陷入「地方防守不力」的被動泥淖。透過公開轉述陳其邁在行政院會議對中央的質疑，蔣萬安成功將「台北市的稽查壓力」轉化為「連民進黨自家最強的地方首長都對中央極度不滿」的制度問題。尹立表示，為了轉移這股批判反作用力，蔣萬安選擇拿同僚作秀、拉高雄下水，甚至去脈絡化公開內部會議。陳其邁第一時間明確回應「發言我看完自己說明即可，不需要蔣市長代為講述」。這一句話直接點破蔣萬安「越俎代庖」的荒謬，撕下其「關心食安」的外衣，揭露其只是在借題發揮。 高市府隨後還原會議現場，指出陳其邁是以公衛專業提出建言，主張「風險評估」應與「行政處置」分開，並成立獨立的食安委員會以科學證據訂定標準，絕非蔣萬安口中的「發飆」。高市府重砲批評蔣萬安這種「去脈絡化的片段轉述非常不妥」，暴露出蔣市長根本無視《食安法》修法的專業本質，只關心政治聲量。尹立認為，政客可以搶聲量，但治理不能沒有信任。 中央與地方的閉門會議，本應是讓地方首長坦誠交換意見、解決民生難題的平台。蔣萬安為了個人政治利益，將他人的內部建議當成爆料籌碼，這種做法固然討好了一時的網路聲量，卻重創了縣市首長之間的互信，更展現出一種「只要能打擊對手、轉移危機，連地方治理原則皆可拋」的功利心態。其次是蔣萬安個人的政治算計，擺脫「溫和」標籤，搶占藍白領袖位階。尹立評論，蔣萬安長期被質疑施政魄力不足、面對重大危機缺乏戰鬥力。這次不惜打破縣市首長互信原則，大動作向中央喊「倒閣」、點名「組閣人選」，無非是想向藍營基本盤證明自己「敢衝、敢戰、能開第一槍」。「倒閣」與「閣揆去留」原本是國會黨團的戰場，蔣萬安作為地方首長越級叫陣，實質上是在替藍白兩黨的國會攻防「下指導棋」。他搶在民眾黨之前設定議題，展現跨黨派的操作彈性，等於一槍搶走了民眾黨過去習慣扮演的「監督者」角色，確保國民黨（以及他個人）在非綠陣營中佔據絕對的發動機地位。最後則食安打盧秀燕、倒閣針對韓國瑜，趁你病要你命。尹立指出，毒油源頭在台中，讓盧秀燕未來的大位之路雪上加霜；而倒閣議題，更是直接撼動韓國瑜在立法院的院長地位。蔣萬安企圖透過這種「大膽」的政治論述，強行搶在國會藍白黨團之前設定戰場，以此爭奪非綠陣營的議題主導權。尹立表示，食安風波延燒時，蔣萬安打破以往「溫和市政」的框架，率先大動作號召上凱道、高分貝向中央開火，一舉奪下食安戰場的最前線。蔣萬安搶先將民生議題政治化、升高為憲政對抗，迫使原本習慣走溫和中間路線的盧秀燕不得不出面回應，在這套操作下，蔣萬安從「跟隨者」變成了「設定議題的人」，客觀上壓制了盧秀燕作為藍營唯一地方共主的獨占地位。而憲法上倒閣是一把雙面刃。一旦倒閣成功，行政院長解職，但總統同時擁有解散國會的權力，隨之而來的是全台立委重新大選。韓國瑜當前的權力基石，來自於藍白在立法院微弱但穩定過半的結構。一旦解散國會重選，韓國瑜能否保住立院龍頭寶座將面臨巨大變數。若立院不跟顯得韓國瑜與立委們「怯戰、軟弱」、不敢接受最新民意檢驗； 若立院被迫跟進，則是拿韓國瑜的院長寶座與全體藍委的席次替蔣萬安個人塑造成「反綠大將」的聲量。尹立指出，蔣萬安這套連續動作的本質，可歸納為三個層面的權力重組，第一就是破除「溫和弱勢」標籤擺脫「過度專注市政、缺乏全國號召力」的質疑，一躍成為對抗中央的最激進鷹派；第二，亂藍營內部接班梯隊，在盧秀燕（地方權威）與韓國瑜（國會權威）兩座大山之間，強行鑿出一條屬於自己的全國性戰線，提前卡位中生代領袖位置。第三是以最小代價博取最大槓桿，身為首都市長，蔣萬安即便喊倒閣也不必承擔立委重選的落選風險，卻能享受全台反綠陣營的政治紅利，是一筆極具個人算計的政治投資。尹立總結，蔣萬安這場以食安為名、倒閣為武器的政局攻防，表面上是針對執政黨的猛烈砲火，深層卻是一場藍營內部的權力版圖重組，透過將戰線拉高至憲政對抗，同步壓制了地方的盧秀燕與國會的韓國瑜，為自己爭奪非綠陣營話語權鋪路。