日本九州熊本昨（28）日下午發生規模6.8淺層強震，而熊本正是《航海王》漫畫家尾田榮一郎的故鄉，10年前，熊本才因2016年熊本地震遭受重創，尾田榮一郎也為故鄉啟動「ONE PIECE熊本復興計畫」，相隔10年，熊本再傳災情，這項延續至今的復興計畫也再度受到關注，分散於縣內9個市町村的草帽海賊團團員10座銅像，目前是否受到地震影響，官方尚未公布。
尾田榮一郎承諾「一定會去幫忙」 5大企劃協助熊本
熊本縣是《航海王》作者尾田榮一郎的出生地，2016年4月熊本地震發生後，尾田隔天便透過親筆訊息關心受災居民，並留下「一定會去幫忙」的承諾，熊本縣隨後與《航海王》合作啟動「ONE PIECE熊本復興計畫」。
2016年10月，官方公布熊本城重建、益城町故鄉納稅、「熊本熊×ONE PIECE」公益商品、上天草市觀光集章，以及《航海王》復興列車等5大企劃。除了《航海王》與熊本熊推出的商品收益全數捐給熊本外，南阿蘇鐵道與球磨川鐵道也曾推出《航海王》彩繪列車。尾田在2018年獲頒熊本縣民榮譽獎，同年11月，首座魯夫銅像設置於熊本縣廳林蔭大道。
草帽一夥10座銅像 熊本人氣朝聖路線
2019年起，熊本縣以「草帽一夥『火之國』復興篇」為主題，歷時4年在縣內9個市町村設置10座草帽海賊團成員銅像，每座銅像都對應當地在2016年熊本地震後面臨的重建課題。喬巴坐鎮曾因震災轉移動物的熊本市動植物園，香吉士設於營養午餐中心受損的益城町，索隆來到武道場受創的大津町，佛朗基則守在一度因地震中斷的南阿蘇鐵道高森車站前。
其餘成員中，騙人布位於阿蘇車站前，羅賓設於保存震災遺構的舊東海大學阿蘇校區，娜美、布魯克與吉貝爾則分別坐落於西原村、御船町及宇土市。粉絲走訪10座銅像時，也能沿途認識熊本各地的震後重建故事，如今已成為當地具代表性的動漫朝聖路線。
復興計畫今年滿10週年 紀念展5月才剛落幕
2026年正好是熊本地震與「ONE PIECE熊本復興計畫」滿10週年，沒想到熊本再度遭逢強震。熊本縣今年3月20日至5月24日在熊本縣立美術館舉辦10週年展，以「SHI-RU-SHI」為主題，透過銅像製作過程、《航海王》經典場景、震後影像及相關資料，回顧作品陪伴熊本走過10年的復興歷程。
復興計畫7月27日才發布第5屆「布魯克音樂祭」招募消息，《航海王》官方也在地震發生前6天宣布，熊本復興計畫銅像模型第二彈將擴大至日本全國JUMP SHOP、草帽商店等通路販售。截至台灣時間29日中午，尾田榮一郎、《航海王》官方及復興計畫官網尚未針對此次強震發布新聲明，10座銅像是否受損也未有統一說明。
值得注意的是，喬巴像所在的熊本市動植物園已宣布臨時休園，香吉士像所在地Minaterrace於29日休館，佛朗基像所在高森站的南阿蘇鐵道同日全線停駛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
熊本縣是《航海王》作者尾田榮一郎的出生地，2016年4月熊本地震發生後，尾田隔天便透過親筆訊息關心受災居民，並留下「一定會去幫忙」的承諾，熊本縣隨後與《航海王》合作啟動「ONE PIECE熊本復興計畫」。
2019年起，熊本縣以「草帽一夥『火之國』復興篇」為主題，歷時4年在縣內9個市町村設置10座草帽海賊團成員銅像，每座銅像都對應當地在2016年熊本地震後面臨的重建課題。喬巴坐鎮曾因震災轉移動物的熊本市動植物園，香吉士設於營養午餐中心受損的益城町，索隆來到武道場受創的大津町，佛朗基則守在一度因地震中斷的南阿蘇鐵道高森車站前。
其餘成員中，騙人布位於阿蘇車站前，羅賓設於保存震災遺構的舊東海大學阿蘇校區，娜美、布魯克與吉貝爾則分別坐落於西原村、御船町及宇土市。粉絲走訪10座銅像時，也能沿途認識熊本各地的震後重建故事，如今已成為當地具代表性的動漫朝聖路線。
2026年正好是熊本地震與「ONE PIECE熊本復興計畫」滿10週年，沒想到熊本再度遭逢強震。熊本縣今年3月20日至5月24日在熊本縣立美術館舉辦10週年展，以「SHI-RU-SHI」為主題，透過銅像製作過程、《航海王》經典場景、震後影像及相關資料，回顧作品陪伴熊本走過10年的復興歷程。
復興計畫7月27日才發布第5屆「布魯克音樂祭」招募消息，《航海王》官方也在地震發生前6天宣布，熊本復興計畫銅像模型第二彈將擴大至日本全國JUMP SHOP、草帽商店等通路販售。截至台灣時間29日中午，尾田榮一郎、《航海王》官方及復興計畫官網尚未針對此次強震發布新聲明，10座銅像是否受損也未有統一說明。
更多「熊本強震」相關新聞。