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▲巴逆逆（如圖）透露今天部分停損已經虧了50萬以上。（圖／巴逆逆Threads@banini31）

台股今（29）日加權指數跌破4萬點，權值股全數重挫，讓不少股民哀嚎。被網友稱作「股市冥燈」、「反指標女神」的財經網紅巴逆逆，先前貸款買股，今發文透露部分停損已經虧了超過50萬，帳面上也正式進入虧損，短短一個月就虧了450萬，讓她崩潰直呼：「可以把錢還我嗎？」巴逆逆貸款買股票今滿100天，看著台股一片綠，她坦言上週還可以安慰自己是少賺，但這周卻開始虧了，巴逆逆嘆：「原本讓我感到開心的持股，現在跟毒蟲一樣，讓我感到痛苦。」文中透露今天部分停損已經虧了50萬以上，加上長期持股的0050，已經到達負70萬，帳面上正式進入到負數，坦言這一個月大概虧了450萬，讓巴逆逆哀嚎：「可以把錢還我嗎？」貼文一出引來許多網友討論，在留言區表示：「一個月450萬，就知道本金是多麼龐大了」、「撐著點呀，跌到1點半就解脫了」、「我兩週也虧了50萬+（今天止損就虧20萬了）」、「痛苦是比較出來的」、「原來妳是大戶，還可以虧這麼多，450萬！」台股前一交易日崩跌2030點，今日再跌逾千點，市場也關注國安基金是否會啟動護盤？對此財政部長莊翠雲表示，台灣經濟面表現相當好，景氣信號燈也持續紅燈，對台股穩定有幫助。而國安基金幕僚也會持續關注國際情勢及台股走勢，但國安基金進場有一定條件，將持續關注市場變化。