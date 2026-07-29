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▲記憶體價格翻漲，連帶今年三星Galaxy Z Flip8、Z Fold8及Z Fold8 Ultra三款摺疊新機價格也都貴了不少。（圖／記者周淑萍攝）

Galaxy Z Fold8起跳價重回6萬元內

Galaxy Z Fold8價格

▲三星Galaxy Z Fold8為全新尺寸，採用全新5.5吋封面螢幕，收合後機身大小接近護照，更方便單手操作與攜帶，售價在6萬元以下。（圖／記者周淑萍攝）

Galaxy Z Fold8 Ultra頂規比Fold7貴8000元

Galaxy Z Fold8 Ultra三款價格

Galaxy Z Flip8全面變貴！512GB漲最多

Galaxy Z Flip8 摺疊機售價

▲Z Flip8兩種容量都比上一代變貴，Flip8的256GB版上漲3000元，512GB版則大漲5000元。（圖／官方提供）

三星今（29）日公布新一代摺疊機Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8等三款新機價格。最高階大摺疊變更貴Fold8 Ultra頂規售價83900元，比去年Fold7多8000元。全新尺寸的Fold8起售價59900元，算是大摺疊裡面相對便宜，小摺疊 Galaxy Z Flip8狠漲3000~5000元，預計明（30）日開放預購，8月14日上市。今年三星一口氣推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8三款新機，價格策略也出現明顯分流。其中標準版Galaxy Z Fold8入門價降到59900元，比上一代便宜3000元；全新Ultra版本則一路向上攻頂，最高售價來到83900元，成為三星目前定價最高的雙摺疊手機。對比上一代Galaxy Z Fold7，256GB版本原價62900元，新款一口氣便宜3000元；512GB版本則從66,900元降至65,900元，價格小降1,000元。換句話說，今年想入手三星大摺疊手機，最低門檻重新壓回6萬元以內。不過，Galaxy Z Fold8並未提供1TB版本，最高容量停在512GB。追求頂規效能、大容量與相機規格的消費者，今年得改選全新推出的Galaxy Z Fold8 Ultra。Galaxy Z Fold8 Ultra是今年新增的旗艦產品線，雖然名字沒有完全對應的上一代機型，但從規格來看，大多被外界視為Galaxy Z Fold7後續機，價格相比Fold8 Ultra的價格全面上漲。起跳容量256GB版本售價65900元，比Fold7同容量的62900元增加3000元；512GB版本從66,900元提高到71900元，價差達5000元；頂規16GB＋1TB版本更從Fold7的75900元，拉高至83900元，一口氣上漲8000元，漲幅約10.5%。小摺疊Galaxy Z Flip8同樣提供256GB及512GB兩種版本，建議售價分別為38900元、44900元，兩種容量都比上一代變貴。上一代Galaxy Z Flip7的256GB及512GB版本，上市價分別為35900元、39900元，換算下來，Flip8的256GB版上漲3000元，512GB版則大漲5000元。