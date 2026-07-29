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韓國股市今（29日）盤中再度大跌，今年第九次觸發熔斷機制，也是連續兩個交易日熔斷，KOSPI指數狂挫11%，來到5340點。隨著槓桿ETF持續加大跌勢，韓國政府是否會出手救市？韓國財政經濟部部長今日也做出說明。根據朝鮮日報報導，近期韓國股市波動性顯著擴大，韓國副總理兼財政經濟部部長具潤哲於 29 日出席國會財政經濟委員會報告時，改革新黨議員李俊錫問及近期 KOSPI（韓國綜合股價指數）下跌，政府如何評估以及因應方式。李俊錫議員在質詢中指出，「股市上漲時，政府與執政黨將其當作政策成果大肆宣傳；跌的時候卻把責任推給市場環境」；對此，具潤哲回應：「政府不會因股市一時的漲跌而過度高興或憂慮，但我們內部確實在思考如何降低股市波動度，讓市場能夠穩定健全發展。」具潤哲表示，主因在於市場高度集中於特定兩大巨頭（三星電子與 SK 海力士），兩者佔比高達 50%、加劇了市場兩極化。他強調，政府對股市波動加劇的情況同樣感到擔憂，並正密切關注中。針對「單一標的槓桿型商品」過熱問題，具潤哲也透露了進一步補充配套措施的可能性。共同民主黨議員金太年指出，「單一股票槓桿型 ETF 是近期放大股市波動的主要因素之一」；並要求金融主管機關檢討資產管理公司商品發行總量上限、限制或禁止當日沖銷、採 30 分鐘等固定時間集合競價撮合、統一委託保證金比例標準、研議導入美式「風險基礎保證金制度（Risk-based Margin System）」具潤哲對此表示會進行研議。並補充指出：「隨著本月 31 日起針對單一股票槓桿型 ETF 的補強對策即將上路，若有必要，將進一步追加補強措施，以降低市場波動為目標。」