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台北市長蔣萬安今（29）日前往台北市民進黨黨團說明重大法議案，不過，會議才開始18分鐘，在各局處報告完相關事宜後，民進黨團總召王閔生表示，市府近期都用負面的方式面對市議員垂詢，未來面對重大的法議案、預算，議員自然會各本權責，做好監督的工作。語畢後則宣布會議結束。蔣萬安原訂今12點半到14點要在台北市議會民進黨團會議室說明相關重大議案。蔣萬安抵達現場後，先和王閔生握手，不過王閔生隨後要蔣萬安和其他民進黨議員握手，議員直接喊出「不用、不用」，蔣萬安略顯尷尬，只好乾笑坐下。而在會議的過程中，在各局處報告完相關事宜後，王閔生表示，針對最近議員在市府質詢，市長用爆氣的方式，甚至最近也有公園處的府會聯絡員，在上班時間，在網路上發表一些政治的言論，甚至跟網友在網路上互嗆，甚至還有教育局的府會聯絡人跟議員助理大聲咆哮。王閔生說，這一切再再顯示，面對很多問題，市府都是用負面的方式。因此，未來重大的法議案、預算，議員自然會各本權責，做好監督的工作。語畢後則宣布會議結束。這次會議僅開了18分鐘。