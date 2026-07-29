《我的英雄學院》作者堀越耕平帶著全新作品回歸《週刊少年JUMP》！集英社今（29）日公布，堀越耕平最新短篇漫畫《笑わないでよ しじまさん》，將刊登於8月10日發售的《週刊少年JUMP》第37、38期合併號，並表示這是「男孩遇見女孩的恐怖故事」，全篇共61頁並附有中間彩頁，這將是作者在《我的英雄學院》結束連載後，首度於該雜誌發表的新作。
《我的英雄學院》完結後 英雄故事轉向恐怖題材
堀越耕平代表作《我的英雄學院》自2014年在《週刊少年JUMP》第32期開始連載，描述無「個性」少年綠谷出久以成為英雄為目標，進入雄英高中後展開的成長故事。作品於2024年8月5日發售的第36、37期合併號迎來完結，替長達10年的連載畫下句點。
相隔兩年，堀越耕平此次沒有延續《我的英雄學院》的英雄世界觀，而是以全新角色挑戰恐怖短篇。新作《笑わないでよ しじまさん》預計於8月10日登場，官方將其定位為「Boy Meets Girl Horror」，是一部結合少年少女相遇與恐怖元素的作品，目前尚未公布中文譯名，角色姓名、故事背景及完整劇情也尚未揭露。
本次短篇將以61頁的大篇幅完整刊登，讀者要等到8月10日雜誌正式發售後，才能進一步了解作品內容。除此之外，同一期《週刊少年JUMP》也將推出《烏龍派出所》50週年企畫，由恐怖小說家背筋監修6頁特集，並附上秋本治全新繪製的特別插畫卡。
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堀越耕平代表作《我的英雄學院》自2014年在《週刊少年JUMP》第32期開始連載，描述無「個性」少年綠谷出久以成為英雄為目標，進入雄英高中後展開的成長故事。作品於2024年8月5日發售的第36、37期合併號迎來完結，替長達10年的連載畫下句點。