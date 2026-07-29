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日本九州熊本地區昨（28）日發生6.8（日本氣象廳顯示7.1）強震，造成知名景點熊本城以及熊本市區嚴重損害。美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪隊球星「村神」村上宗隆出身自熊本，在得知老家發生強震後，坦言非常擔心，更讓他想起2016年的熊本地震，「10年前的傷痛才剛要復原，發生這種事真的令人遺憾。」村上表示，無論如何，都希望能替家鄉盡一份力。村上此役扛先發第2棒、一壘手，全場4打數1安打，將連續安打場次推進到5場、連續上壘場次14場。賽後被問到老家熊本發生大地震，村上坦言，「因為我自己也親身經歷過，那真的是非常可怕的體驗，一想到又發生了類似的事情，我自己就感到非常擔心。」2016年4月，熊本發生連續地震，當時村上就讀九州學院高校2年級，他在練球結束，騎自行車放學回家途中，遭逢劇烈搖晃。母校的體育館變成了避難所，他也經歷過無法好好打棒球的日子，對於將棒球視為「自己的人生」的村上來說，那是影響深遠的一大事。村上坦言，10年前的熊本地震所造成的傷痛，人們才剛開始逐漸復原而已，「發生這種事真的很令人遺憾，雖然這是自然災害、無能為力，但我真的很擔心。」他透露，自己是透過新聞得知家鄉地震第一手訊息，也立刻向家人確認是否平安。村上說，自己對家鄉非常有感情，因此不論身處何處，思念故鄉的心情永遠不會改變。「我自己因為受到大家的支持而獲得了力量，越是這種時候，我越希望能盡一份微薄之力而努力。」據日媒報導，村上過去效力養樂多隊時期，就長年協助家鄉重建，自2020年起，村上每敲一支全壘打，就會捐出一定金額，協助因地震受損的熊本城進行復原重建。